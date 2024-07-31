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Инфляция в России за неделю составила 0,08 процента

Инфляция в России за неделю составила 0,08 процента - 31.07.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России за неделю составила 0,08 процента

Недельная инфляция в России с 23 по 29 июля составила 0,08%, с начала года потребительские цены выросли на 4,99%, свидетельствуют данные Росстата. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:22+0300

2024-07-31T19:22+0300

2024-07-31T19:22+0300

экономика

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экономика рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 23 по 29 июля составила 0,08%, с начала года потребительские цены выросли на 4,99%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 23 по 29 июля 2024 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала июля – 101,07%, с начала года – 104,99%", - говорится в документе. Как следует из публикации, на отчетной неделе цены на плодоовощную продукцию усилили снижение до 0,9% с 0,3% на прошлой отчетной неделе. В том числе подешевели огурцы - на 5,1%, свекла - на 4%, морковь - на 2,6%, бананы - на 0,9%, картофель - на 0,7%, помидоры - на 0,4%, лук и яблоки - на 0,1%. Выросла цена на капусту - на 2%. На неделе с 23 по 29 июля подорожали: полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, подсолнечное масло и поваренная соль - 0,4%, пшеничный хлеб и маргарин - на 0,3%, вареные колбасы, сосиски, сардельки, сметана, ржаной хлеб, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, свинина, молоко, сахар-песок, пшеничная мука, гречневая крупа, пшено, печенье и водка - на 0,1%. Снижение цен зафиксировано на яйца - на 1%, мясные консервы для детского питания - на 0,4%, мясо кур - на 0,3%, мороженую рыбу, творог, макаронные изделия - на 0,2%, баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания и чай черный - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на отчетной неделе подорожали спички - на 0,7%, туалетная бумага - на 0,5%, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, зубные пасты и гигиенические прокладки - на 0,2%, туалетное и хозяйственное мыло - на 0,1%. Подешевели пеленки для новорожденных - на 0,3%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,1%. Электропылесосы на неделе с 23 по 29 июля подорожали на 0,14%, телевизоры подешевели на 0,31%; смартфоны - на 0,33%. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 0,01%, на иностранные автомобили - на 0,03%. Дизельное топливо подорожало на 0,28%, бензин - на 0,42%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, поливитамины подорожали на 0,3%, валидол и комбинированные анальгетики - на 0,2%, корвалол - на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 1%.

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росстат, экономика рф, инфляция в россии