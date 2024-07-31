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Правительство увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку
Правительство увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку - 31.07.2024, ПРАЙМ
Правительство увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку
Правительство России увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку на 23 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:52+0300
2024-07-31T14:52+0300
2024-07-31T15:06+0300
кабмин
михаил мишустин
it-ипотека
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство России увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку на 23 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Спрос сохраняется на такую ипотеку. И с учетом этого правительство увеличит бюджетные ассигнования на ИТ-ипотеку на 23 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что за все время реализации этой льготной ипотечной программы в банки поступило свыше 275 тысяч заявок, было выдано займов на 700 миллиардов рублей.
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михаил мишустин, it-ипотека
Кабмин, Михаил Мишустин, IT-ипотека
Правительство увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку
Мишустин: правительство выделит на IT-ипотеку еще 23 миллиарда рублей
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство России увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку на 23 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Спрос сохраняется на такую ипотеку. И с учетом этого правительство увеличит бюджетные ассигнования на ИТ-ипотеку на 23 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что за все время реализации этой льготной ипотечной программы в банки поступило свыше 275 тысяч заявок, было выдано займов на 700 миллиардов рублей.