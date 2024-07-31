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Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года
Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года - 31.07.2024, ПРАЙМ
Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года
Правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, ее условия изменятся с августа: максимальная ставка будет 6% годовых, а максимальная сумма кредита – | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T15:09+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, ее условия изменятся с августа: максимальная ставка будет 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей, сообщает кабмин."Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года. Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа 2024 года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
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it-ипотека, россия
Кабмин, IT-ипотека, РОССИЯ
Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года
Правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года и изменило ее условия
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, ее условия изменятся с августа: максимальная ставка будет 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей, сообщает кабмин.
"Правительство продлило ИТ-ипотеку до 2030 года. Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа 2024 года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.