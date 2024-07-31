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Скромные посиделки. Британский король "проел" дыру в бюджете Франции
Скромные посиделки. Британский король "проел" дыру в бюджете Франции - 31.07.2024, ПРАЙМ
Скромные посиделки. Британский король "проел" дыру в бюджете Франции
Ужин для британского короля Карла III в 475 тысяч евро обошелся Елисейскому дворцу в рекордный дефицит бюджета, пишет газета Politico со ссылкой на ежегодный... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:49+0300
2024-07-31T16:49+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Ужин для британского короля Карла III в 475 тысяч евро обошелся Елисейскому дворцу в рекордный дефицит бюджета, пишет газета Politico со ссылкой на ежегодный доклад Палаты аудиторов.Отмечается, что затраты резиденции президента Франции Эммануэля Макрона достигли колоссальных 125 миллионов евро, что привело к убытку в размере 8,3 миллиона евро. Согласно аудиту, самыми крупными драйверами дефицита были два роскошных обеда, один из которых был организован для короля Великобритании Карла III.Макрон принимал британского монарха в сентябре прошлого года в Версале. В честь гостя организовали фестиваль, где выступали актер Хью Грант и певец Мик Джаггер. "Ужин, на котором гости наслаждались голубым лобстером и розовыми макарунами стоил Франции около 475 тысяч евро, включая более 165 тысяч евро на обслуживание и свыше 40 тысяч евро на вино и другие напитки", - сказано в материалах.Как пишет Politico, Елисейский дворец, оправдывая затраты, подчеркнул, что Франция поддерживает близкие дипломатические отношения с огромным числом стран, которые при приеме главы государства организуют аналогичные мероприятия.
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карл iii, эммануэль макрон, франция, бюджет
Экономика, Карл III, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, бюджет
Скромные посиделки. Британский король "проел" дыру в бюджете Франции
Politico: Карл III ужином на 500 тысяч евро пробил дыру в бюджете Франции
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Ужин для британского короля Карла III в 475 тысяч евро обошелся Елисейскому дворцу в рекордный дефицит бюджета, пишет газета Politico
со ссылкой на ежегодный доклад Палаты аудиторов.
Отмечается, что затраты резиденции президента Франции Эммануэля Макрона достигли колоссальных 125 миллионов евро, что привело к убытку в размере 8,3 миллиона евро. Согласно аудиту, самыми крупными драйверами дефицита были два роскошных обеда, один из которых был организован для короля Великобритании Карла III.
Макрон принимал британского монарха в сентябре прошлого года в Версале. В честь гостя организовали фестиваль, где выступали актер Хью Грант и певец Мик Джаггер.
"Ужин, на котором гости наслаждались голубым лобстером и розовыми макарунами стоил Франции около 475 тысяч евро, включая более 165 тысяч евро на обслуживание и свыше 40 тысяч евро на вино и другие напитки", - сказано в материалах.
Как пишет Politico, Елисейский дворец, оправдывая затраты, подчеркнул, что Франция поддерживает близкие дипломатические отношения с огромным числом стран, которые при приеме главы государства организуют аналогичные мероприятия.
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