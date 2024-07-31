https://1prime.ru/20240731/khamas-850556040.html

Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране

Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране - 31.07.2024, ПРАЙМ

Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране

В Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает агентство Mehr. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T06:35+0300

2024-07-31T06:35+0300

2024-07-31T06:35+0300

иран

израиль

палестина

хамас

https://cdnn.1prime.ru/img/83945/82/839458251_0:283:3139:2048_1920x0_80_0_0_8a18cbf760133cffe08b6c591666f56a.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает агентство Mehr. "Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране", - говорится в сообщении. В свою очередь, движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране."Движение исламского сопротивления ХАМАС выражает соболезнования сыновьям нашего великого палестинского народа", - говорится в сообщении.Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

https://1prime.ru/20240520/otverzhenie-848346336.html

иран

израиль

палестина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, палестина, хамас