https://1prime.ru/20240731/khamas-850556040.html
Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране
Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране - 31.07.2024, ПРАЙМ
Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране
В Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает агентство Mehr. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T06:35+0300
2024-07-31T06:35+0300
2024-07-31T06:35+0300
иран
израиль
палестина
хамас
https://cdnn.1prime.ru/img/83945/82/839458251_0:283:3139:2048_1920x0_80_0_0_8a18cbf760133cffe08b6c591666f56a.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает агентство Mehr. "Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране", - говорится в сообщении. В свою очередь, движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране."Движение исламского сопротивления ХАМАС выражает соболезнования сыновьям нашего великого палестинского народа", - говорится в сообщении.Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
https://1prime.ru/20240520/otverzhenie-848346336.html
иран
израиль
палестина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83945/82/839458251_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_48d2577fc55deaadce3bad3ec9db90d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, палестина, хамас
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ХАМАС
Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране
В Тегеране в результате израильского удара убит глава политбюро ХАМАС Хания
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает агентство Mehr.
"Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране", - говорится в сообщении.
В свою очередь, движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
США отвергли решение прокурора МУС уравнять ХАМАС и Израиль
"Движение исламского сопротивления ХАМАС выражает соболезнования сыновьям нашего великого палестинского народа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".
Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.