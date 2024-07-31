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Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране
Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране - 31.07.2024, ПРАЙМ
Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране
В Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает агентство Mehr. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T06:35+0300
2024-07-31T06:35+0300
иран
израиль
палестина
хамас
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает агентство Mehr. "Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране", - говорится в сообщении. В свою очередь, движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране."Движение исламского сопротивления ХАМАС выражает соболезнования сыновьям нашего великого палестинского народа", - говорится в сообщении.Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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иран
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иран, израиль, палестина, хамас
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ХАМАС
06:35 31.07.2024
 
Глава политбюро ХАМАС убит в Тегеране

В Тегеране в результате израильского удара убит глава политбюро ХАМАС Хания

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В Тегеране убит руководитель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает агентство Mehr.
"Глава политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания принял мученическую смерть в Тегеране", - говорится в сообщении.
В свою очередь, движение ХАМАС сообщило о гибели Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране.
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"Движение исламского сопротивления ХАМАС выражает соболезнования сыновьям нашего великого палестинского народа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Хания "был убит в результате вероломного налета сионистов на его резиденцию в Тегеране".
Уточняется, что это произошло после его участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
 
ИРАНИЗРАИЛЬПАЛЕСТИНАХАМАС
 
 
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