https://1prime.ru/20240731/kiberbezopasnost-850556556.html

Оценен объем расходов на кибербезопасность в мире

Оценен объем расходов на кибербезопасность в мире - 31.07.2024, ПРАЙМ

Оценен объем расходов на кибербезопасность в мире

Общие расходы на информационную безопасность в мире в 2024 году превысят 200 миллиардов долларов, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет:... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T07:15+0300

2024-07-31T07:15+0300

2024-07-31T07:15+0300

it

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/17/834371747_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_946a489b3898a78f7c418245199d7bca.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Общие расходы на информационную безопасность в мире в 2024 году превысят 200 миллиардов долларов, говорится в исследовании Росконгресса "Цифровой суверенитет: как государства защищают интересы в сети", с которым ознакомилось РИА Новости. "Информационная безопасность предприятия - это сложная задача, охватывающая персональные компьютеры, серверы, маршрутизаторы, телекоммуникационное оборудование. Ее решение основано на программном и аппаратном обеспечении, политике управления информацией на всем ее жизненном цикле. В 2024 году объем рынка кибербезопасности превысит 200 миллиардов долларов", - прогнозируют авторы. В частности, по прогнозам экспертов, рынок услуг по кибербезопасности в текущем году достигнет 90 миллиардов долларов, на защиту инфраструктуры будет потрачено более 33 миллиардов долларов, на оборудование для защиты сетей - более 24 миллиардов долларов, а на управление доступом - более 18 миллиардов долларов. Объем рынка антивирусов потребительского сектора, как ожидается, составит 8 миллиардов долларов, рынок облачной безопасности - 7 миллиардов долларов, безопасности приложений - более 6,6 миллиарда долларов. Еще более 6 миллиардов долларов будет потрачено на управление рисками в этой сфере. При этом, по прогнозу экспертов, глобальный рынок продуктов и услуг в этой сфере сохранит высокие темпы роста и в дальнейшем. Однако авторы указывают, что методы киберпреступников постоянно совершенствуются, и для эффективного противодействия странам необходимо сотрудничество и непрерывный обмен опытом. "Киберпространство стало бы более безопасным местом, если бы в дополнение к региональным и национальным органам информационной безопасности появились их глобальные аналоги на основе ООН или других представительных международных организаций, таких как БРИКС или ШОС", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20240731/defitsit-850556198.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

it