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Китай ввел санкции против конгрессмена США - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Китай ввел санкции против конгрессмена США
Китай ввел санкции против конгрессмена США - 31.07.2024, ПРАЙМ
Китай ввел санкции против конгрессмена США
Китай ввел санкции в отношении американского конгрессмена-демократа Джима Макговерна за "заявления и действия, которые подрывают суверенитет, безопасность и... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T13:59+0300
2024-07-31T14:00+0300
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ПЕКИН, 31 июл – ПРАЙМ. Китай ввел санкции в отношении американского конгрессмена-демократа Джима Макговерна за "заявления и действия, которые подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", сообщил в среду МИД КНР. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая в среду, отмечается, что в последние годы конгрессмен-демократ США Джим Макговерн часто делал заявления и совершал действия, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая. Сообщается, что в соответствии с законами страны, Китай с 31 июля вводит санкции в отношении Макговерна. Движимое и недвижимое имущество конгрессмена в Китае замораживается, организациям и частным лицам на территории Китая запрещается осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с конгрессменом, самому Макговерну, а также его супруге и детям запрещается выдача въездных виз и въезд на территорию Китая.
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китай, сша
КИТАЙ, США
13:59 31.07.2024 (обновлено: 14:00 31.07.2024)
 
Китай ввел санкции против конгрессмена США

МИД КНР ввел санкции против конгрессмена Макговерна

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 31 июл – ПРАЙМ. Китай ввел санкции в отношении американского конгрессмена-демократа Джима Макговерна за "заявления и действия, которые подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", сообщил в среду МИД КНР.
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая в среду, отмечается, что в последние годы конгрессмен-демократ США Джим Макговерн часто делал заявления и совершал действия, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая.
Сообщается, что в соответствии с законами страны, Китай с 31 июля вводит санкции в отношении Макговерна. Движимое и недвижимое имущество конгрессмена в Китае замораживается, организациям и частным лицам на территории Китая запрещается осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с конгрессменом, самому Макговерну, а также его супруге и детям запрещается выдача въездных виз и въезд на территорию Китая.
 
КИТАЙСША
 
 
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