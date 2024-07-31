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Китай ввел санкции против конгрессмена США

Китай ввел санкции против конгрессмена США - 31.07.2024, ПРАЙМ

Китай ввел санкции против конгрессмена США

Китай ввел санкции в отношении американского конгрессмена-демократа Джима Макговерна за "заявления и действия, которые подрывают суверенитет, безопасность и... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T13:59+0300

2024-07-31T13:59+0300

2024-07-31T14:00+0300

китай

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ПЕКИН, 31 июл – ПРАЙМ. Китай ввел санкции в отношении американского конгрессмена-демократа Джима Макговерна за "заявления и действия, которые подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", сообщил в среду МИД КНР. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая в среду, отмечается, что в последние годы конгрессмен-демократ США Джим Макговерн часто делал заявления и совершал действия, которые являются вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают суверенитет, безопасность и интересы развития Китая. Сообщается, что в соответствии с законами страны, Китай с 31 июля вводит санкции в отношении Макговерна. Движимое и недвижимое имущество конгрессмена в Китае замораживается, организациям и частным лицам на территории Китая запрещается осуществлять сотрудничество и вести иную деятельность с конгрессменом, самому Макговерну, а также его супруге и детям запрещается выдача въездных виз и въезд на территорию Китая.

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китай, сша