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Расшатали рынки: что последует за легализацией криптовалют - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Расшатали рынки: что последует за легализацией криптовалют
Расшатали рынки: что последует за легализацией криптовалют - 31.07.2024, ПРАЙМ
Расшатали рынки: что последует за легализацией криптовалют
Госдума приняла закон, легализующий майнинг криптовалют – сразу во втором и третьем чтении. Таким образом, были сняты давние противоречия между Центральным... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T08:00+0300
2024-07-31T08:00+0300
мнения аналитиков
операции с криптовалютой
рынок криптовалюты
криптоактивы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850546314.jpg?1722402002
МОСКВА, 31 июл -ПРАЙМ. Госдума приняла закон, легализующий майнинг криптовалют – сразу во втором и третьем чтении. Таким образом, были сняты давние противоречия между Центральным банком и Минфином относительно статуса и регулирования этой сферы.Консенсус может быть обусловлен необходимостью разработки согласованных регуляторных механизмов для регулирования криптовалют и цифровых активов. В первую очередь, криптовалюты могут быть использованы как законный способ обхода санкций на транснациональные финансовые переводы. Информация о том, что переводы средств между Россией и ее торговыми партнерами становятся трудноосуществимы, а транзакции и счета блокируются, вовсе не является секретом.С одной стороны, криптовалюты могут стать одним из средств прохождения санкций, поскольку часть переводов можно делать завуалировано и отчасти бесконтрольно. Но с другой следует учитывать риски, связанные с их использованием в международных операциях, такие как волатильность цен, недостаток регулирования и возможность использования для незаконных целей.Чтобы застраховать трансграничные расчеты, компании могут использовать различные финансовые инструменты, такие как форварды, опционы, фьючерсы и другие деривативы. Они в той или иной степени помогут защититься от валютных колебаний и рисков. Важно тщательно изучить рынок и выбрать подходящие финансовые инструменты или страховые продукты для минимизации рисков.Нужно понимать, что так или иначе криптовалюта становится зарегулированной во многих странах. В ряде случаев ее грани и грани цифровых валют размываются. И трансграничные переводы могут быть хорошо видны регуляторам. Условно, если 3-4 года назад никто не знал, где был биткоин и что за него покупали, то на сегодняшний день биткоин многие не хотят принимать, потому что это может быть чревато неприятными последствиями.Страхование на криптовалютных рынках, скорее всего, будет появляться уже в ближайшее время. Насколько мы знаем, крупнейшие мировые страховые компании уже разрабатывают продукты, которые позволят страховать операции на трансграничные переводы. В российских страховых компаниях уже существует страхование дебиторской задолженности. Собственно, этот продукт нужно расширить на мировые рынки и добавить туда цифровые активы.Автор - Антон Мельцов, основатель компании "Страховой брокер AMsec24"
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Антон Мельцов
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Антон Мельцов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, криптоактивы
Мнения аналитиков, операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, Криптоактивы
08:00 31.07.2024
 
Расшатали рынки: что последует за легализацией криптовалют

Эксперт Мельцов: легализация криптовалют полезна для торговли, но несет и риски

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Антон Мельцов, основатель компании Страховой брокер AMsec24
Антон Мельцов
Основатель компании "Страховой брокер AMsec24"
Все материалы
МОСКВА, 31 июл -ПРАЙМ. Госдума приняла закон, легализующий майнинг криптовалют – сразу во втором и третьем чтении. Таким образом, были сняты давние противоречия между Центральным банком и Минфином относительно статуса и регулирования этой сферы.
Консенсус может быть обусловлен необходимостью разработки согласованных регуляторных механизмов для регулирования криптовалют и цифровых активов. В первую очередь, криптовалюты могут быть использованы как законный способ обхода санкций на транснациональные финансовые переводы. Информация о том, что переводы средств между Россией и ее торговыми партнерами становятся трудноосуществимы, а транзакции и счета блокируются, вовсе не является секретом.
С одной стороны, криптовалюты могут стать одним из средств прохождения санкций, поскольку часть переводов можно делать завуалировано и отчасти бесконтрольно. Но с другой следует учитывать риски, связанные с их использованием в международных операциях, такие как волатильность цен, недостаток регулирования и возможность использования для незаконных целей.
Чтобы застраховать трансграничные расчеты, компании могут использовать различные финансовые инструменты, такие как форварды, опционы, фьючерсы и другие деривативы. Они в той или иной степени помогут защититься от валютных колебаний и рисков. Важно тщательно изучить рынок и выбрать подходящие финансовые инструменты или страховые продукты для минимизации рисков.
Нужно понимать, что так или иначе криптовалюта становится зарегулированной во многих странах. В ряде случаев ее грани и грани цифровых валют размываются. И трансграничные переводы могут быть хорошо видны регуляторам. Условно, если 3-4 года назад никто не знал, где был биткоин и что за него покупали, то на сегодняшний день биткоин многие не хотят принимать, потому что это может быть чревато неприятными последствиями.
Страхование на криптовалютных рынках, скорее всего, будет появляться уже в ближайшее время. Насколько мы знаем, крупнейшие мировые страховые компании уже разрабатывают продукты, которые позволят страховать операции на трансграничные переводы. В российских страховых компаниях уже существует страхование дебиторской задолженности. Собственно, этот продукт нужно расширить на мировые рынки и добавить туда цифровые активы.
Автор - Антон Мельцов, основатель компании "Страховой брокер AMsec24"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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