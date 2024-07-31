Расшатали рынки: что последует за легализацией криптовалют

МОСКВА, 31 июл -ПРАЙМ. Госдума приняла закон, легализующий майнинг криптовалют – сразу во втором и третьем чтении. Таким образом, были сняты давние противоречия между Центральным банком и Минфином относительно статуса и регулирования этой сферы.Консенсус может быть обусловлен необходимостью разработки согласованных регуляторных механизмов для регулирования криптовалют и цифровых активов. В первую очередь, криптовалюты могут быть использованы как законный способ обхода санкций на транснациональные финансовые переводы. Информация о том, что переводы средств между Россией и ее торговыми партнерами становятся трудноосуществимы, а транзакции и счета блокируются, вовсе не является секретом.С одной стороны, криптовалюты могут стать одним из средств прохождения санкций, поскольку часть переводов можно делать завуалировано и отчасти бесконтрольно. Но с другой следует учитывать риски, связанные с их использованием в международных операциях, такие как волатильность цен, недостаток регулирования и возможность использования для незаконных целей.Чтобы застраховать трансграничные расчеты, компании могут использовать различные финансовые инструменты, такие как форварды, опционы, фьючерсы и другие деривативы. Они в той или иной степени помогут защититься от валютных колебаний и рисков. Важно тщательно изучить рынок и выбрать подходящие финансовые инструменты или страховые продукты для минимизации рисков.Нужно понимать, что так или иначе криптовалюта становится зарегулированной во многих странах. В ряде случаев ее грани и грани цифровых валют размываются. И трансграничные переводы могут быть хорошо видны регуляторам. Условно, если 3-4 года назад никто не знал, где был биткоин и что за него покупали, то на сегодняшний день биткоин многие не хотят принимать, потому что это может быть чревато неприятными последствиями.Страхование на криптовалютных рынках, скорее всего, будет появляться уже в ближайшее время. Насколько мы знаем, крупнейшие мировые страховые компании уже разрабатывают продукты, которые позволят страховать операции на трансграничные переводы. В российских страховых компаниях уже существует страхование дебиторской задолженности. Собственно, этот продукт нужно расширить на мировые рынки и добавить туда цифровые активы.Автор - Антон Мельцов, основатель компании "Страховой брокер AMsec24"
МОСКВА, 31 июл -ПРАЙМ. Госдума приняла закон, легализующий майнинг криптовалют – сразу во втором и третьем чтении. Таким образом, были сняты давние противоречия между Центральным банком и Минфином относительно статуса и регулирования этой сферы.
Консенсус может быть обусловлен необходимостью разработки согласованных регуляторных механизмов для регулирования криптовалют и цифровых активов. В первую очередь, криптовалюты могут быть использованы как законный способ обхода санкций на транснациональные финансовые переводы. Информация о том, что переводы средств между Россией и ее торговыми партнерами становятся трудноосуществимы, а транзакции и счета блокируются, вовсе не является секретом.
С одной стороны, криптовалюты могут стать одним из средств прохождения санкций, поскольку часть переводов можно делать завуалировано и отчасти бесконтрольно. Но с другой следует учитывать риски, связанные с их использованием в международных операциях, такие как волатильность цен, недостаток регулирования и возможность использования для незаконных целей.
Чтобы застраховать трансграничные расчеты, компании могут использовать различные финансовые инструменты, такие как форварды, опционы, фьючерсы и другие деривативы. Они в той или иной степени помогут защититься от валютных колебаний и рисков. Важно тщательно изучить рынок и выбрать подходящие финансовые инструменты или страховые продукты для минимизации рисков.
Нужно понимать, что так или иначе криптовалюта становится зарегулированной во многих странах. В ряде случаев ее грани и грани цифровых валют размываются. И трансграничные переводы могут быть хорошо видны регуляторам. Условно, если 3-4 года назад никто не знал, где был биткоин и что за него покупали, то на сегодняшний день биткоин многие не хотят принимать, потому что это может быть чревато неприятными последствиями.
Страхование на криптовалютных рынках, скорее всего, будет появляться уже в ближайшее время. Насколько мы знаем, крупнейшие мировые страховые компании уже разрабатывают продукты, которые позволят страховать операции на трансграничные переводы. В российских страховых компаниях уже существует страхование дебиторской задолженности. Собственно, этот продукт нужно расширить на мировые рынки и добавить туда цифровые активы.
Автор - Антон Мельцов, основатель компании "Страховой брокер AMsec24"
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