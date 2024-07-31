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В России появился Lamborghini Urus Performante

В России появился Lamborghini Urus Performante - 31.07.2024, ПРАЙМ

В России появился Lamborghini Urus Performante

В России появился самый мощный в мире кроссовер Lamborghini Urus Performante, сообщает издание "SpeedMe". | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T18:04+0300

2024-07-31T18:04+0300

2024-07-31T18:04+0300

lamborghini

кроссовер

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В России появился самый мощный в мире кроссовер Lamborghini Urus Performante, сообщает издание "SpeedMe".Этот эксклюзивный кроссовер отличается не только своей производительностью, но и уникальными техническими характеристиками. Так, он оснащен 4.0-литровым бензиновым двигателем V8 мощностью 666 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Самым быстрым в своем классе автомобиль делает также автоматическая коробка передач и полный привод.Lamborghini Urus Performante оснащен карбоно-керамическими тормозами, подрулевыми лепестками и светодиодными фарами, а также задними фонарями. Такое сочетание обеспечивает идеальное освещение дороги в любых погодных условиях.В салоне автомобиля установлены цифровые датчики и мультимедийная информационно-развлекательная система, а также звуковая система Bang&Olufsen класса люкс. Сидения оснащены системой подогрева и вентиляции. Водителю доступны разные настройки рулевого управления.Urus отмечает впечатляющий дизайн с элементами из углеродного волокна. Салон автомобиля выполнен с использованием алькантары, а углеродное волокно уменьшает его общий вес и улучшает аэродинамические характеристики.По оценкам экспертов, цена новинки на российском рынке будет стартовать от 50 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

lamborghini, кроссовер