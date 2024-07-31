Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240731/kurs-850561687.html
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
Администрации США нужно сменить курс по отношению к Москве, заявил в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:09+0300
2024-07-31T11:33+0300
сша
россия
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Администрации США нужно сменить курс по отношению к Москве, заявил в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон."Отношения с Россией должны быть перекалиброваны. Стремление к смене режима в Москве — опасная авантюра, равно как и предоставление разрешения Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов в глубь России", — указал автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что риски "катастрофической непреднамеренной ядерной эскалации реальны".Также, по словам эксперта, продолжение нынешней политики продолжит консолидацию китайско-российской оси. Вместо этого Лоусон советует правительству опираться на Европу, чтобы "уравновесить Россию на своем заднем дворе, одновременно изыскивая возможности вбить клин между Москвой и Пекином".
https://1prime.ru/20240730/gosdep-850555324.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия
США, РОССИЯ, Политика
11:09 31.07.2024 (обновлено: 11:33 31.07.2024)
 
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России

NI: администрации США следует сменить курс по отношению к России

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Администрации США нужно сменить курс по отношению к Москве, заявил в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
"Отношения с Россией должны быть перекалиброваны. Стремление к смене режима в Москве — опасная авантюра, равно как и предоставление разрешения Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов в глубь России", — указал автор.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Он добавил, что риски "катастрофической непреднамеренной ядерной эскалации реальны".
Также, по словам эксперта, продолжение нынешней политики продолжит консолидацию китайско-российской оси. Вместо этого Лоусон советует правительству опираться на Европу, чтобы "уравновесить Россию на своем заднем дворе, одновременно изыскивая возможности вбить клин между Москвой и Пекином".
Американский флаг, Вашингтон, США
В Госдепе признали, что США не могут гарантировать победу Киева в конфликте
Вчера, 23:01
 
ПолитикаСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала