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"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
Администрации США нужно сменить курс по отношению к Москве, заявил в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:09+0300
2024-07-31T11:09+0300
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Администрации США нужно сменить курс по отношению к Москве, заявил в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон."Отношения с Россией должны быть перекалиброваны. Стремление к смене режима в Москве — опасная авантюра, равно как и предоставление разрешения Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов в глубь России", — указал автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что риски "катастрофической непреднамеренной ядерной эскалации реальны".Также, по словам эксперта, продолжение нынешней политики продолжит консолидацию китайско-российской оси. Вместо этого Лоусон советует правительству опираться на Европу, чтобы "уравновесить Россию на своем заднем дворе, одновременно изыскивая возможности вбить клин между Москвой и Пекином".
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сша, россия
"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России
NI: администрации США следует сменить курс по отношению к России
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ.
Администрации США нужно сменить курс по отношению к Москве, заявил в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон
.
"Отношения с Россией должны быть перекалиброваны. Стремление к смене режима в Москве — опасная авантюра, равно как и предоставление разрешения Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов в глубь России", — указал автор.
Он добавил, что риски "катастрофической непреднамеренной ядерной эскалации реальны".
Также, по словам эксперта, продолжение нынешней политики продолжит консолидацию китайско-российской оси. Вместо этого Лоусон советует правительству опираться на Европу, чтобы "уравновесить Россию на своем заднем дворе, одновременно изыскивая возможности вбить клин между Москвой и Пекином".
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