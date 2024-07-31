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"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России

"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Опасная авантюра": в США сделали неожиданное заявление о России

Администрации США нужно сменить курс по отношению к Москве, заявил в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:09+0300

2024-07-31T11:09+0300

2024-07-31T11:33+0300

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Администрации США нужно сменить курс по отношению к Москве, заявил в статье для американского журнала The National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон."Отношения с Россией должны быть перекалиброваны. Стремление к смене режима в Москве — опасная авантюра, равно как и предоставление разрешения Украине использовать американское вооружение для нанесения ударов в глубь России", — указал автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн добавил, что риски "катастрофической непреднамеренной ядерной эскалации реальны".Также, по словам эксперта, продолжение нынешней политики продолжит консолидацию китайско-российской оси. Вместо этого Лоусон советует правительству опираться на Европу, чтобы "уравновесить Россию на своем заднем дворе, одновременно изыскивая возможности вбить клин между Москвой и Пекином".

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