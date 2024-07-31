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Эксперты подсчитали, сколько придется копить на жилье в Москве
Эксперты подсчитали, сколько придется копить на жилье в Москве - 31.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали, сколько придется копить на жилье в Москве
В 2024 году для покупки жилья в московской новостройке потребуется сумма, которую при среднем доходе будет возможно накопить за 11,3 года. Для покупки жилья на... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:18+0300
2024-07-31T11:18+0300
2024-07-31T11:36+0300
ипотека
цены на жилье
вторичный рынок жилья
новостройки
недвижимость
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. В 2024 году для покупки жилья в московской новостройке потребуется сумма, которую при среднем доходе будет возможно накопить за 11,3 года. Для покупки жилья на вторичном рынке будет необходимо 10,5 года, заявил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко РИА Недвижимость.Он также подчеркнул, что за год среднестатистические квартиры в новостройках подорожали до 21,4 миллиона рублей. Для покупки квартиры москвичам со средней заработной платой, составляющей, по данным Росстата, 157,4 тысячи рублей, потребуется 11,3 года.Луценко также рассказал, что вторичные квартиры подорожали до 19,9 миллиона рублей - на 17%. Чтобы собрать необходимую сумму, москвичу потребуется 10,5 лет, что на полгода меньше срока, установленного в прошлом году. "Индексация зарплат за последние 1,5 года опережает рост средних цен предложения, хотя говорить о росте доступности жилья не приходится, так как ипотека стала дороже, а получить одобрение на выдачу жилищного кредита - сложнее", - прокомментировал руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов ситуацию на рынке.В "Циане" также рассказали, что для приобретения недвижимости в ипотеку по рыночным ставкам у семьи из двух человек ежемесячный доход на каждого члена должен составлять 224 тысячи рублей для новостройки и 208 тысяч рублей для вторичных домов. Ежемесячный платеж в течение следующих 25 лет, таким образом, составит 270 и 250 тысяч без учета первоначального взноса. Этот показатель превышает платеж 2023-го года в два раза.
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ипотека, цены на жилье, вторичный рынок жилья, новостройки, москва
ипотека, цены на жилье, вторичный рынок жилья, новостройки, Недвижимость, МОСКВА
Эксперты подсчитали, сколько придется копить на жилье в Москве
Эксперты: на покупку новостройки в Москве придется копить более 11 лет
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
В 2024 году для покупки жилья в московской новостройке потребуется сумма, которую при среднем доходе будет возможно накопить за 11,3 года. Для покупки жилья на вторичном рынке будет необходимо 10,5 года, заявил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко РИА Недвижимость
.
Он также подчеркнул, что за год среднестатистические квартиры в новостройках подорожали до 21,4 миллиона рублей. Для покупки квартиры москвичам со средней заработной платой, составляющей, по данным Росстата, 157,4 тысячи рублей, потребуется 11,3 года.
Луценко также рассказал, что вторичные квартиры подорожали до 19,9 миллиона рублей - на 17%. Чтобы собрать необходимую сумму, москвичу потребуется 10,5 лет, что на полгода меньше срока, установленного в прошлом году.
"Индексация зарплат за последние 1,5 года опережает рост средних цен предложения, хотя говорить о росте доступности жилья не приходится, так как ипотека стала дороже, а получить одобрение на выдачу жилищного кредита - сложнее", - прокомментировал руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов ситуацию на рынке.
В "Циане" также рассказали, что для приобретения недвижимости в ипотеку по рыночным ставкам у семьи из двух человек ежемесячный доход на каждого члена должен составлять 224 тысячи рублей для новостройки и 208 тысяч рублей для вторичных домов. Ежемесячный платеж в течение следующих 25 лет, таким образом, составит 270 и 250 тысяч без учета первоначального взноса. Этот показатель превышает платеж 2023-го года в два раза.
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