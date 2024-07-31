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В Дагестане задержали владельца квест-парка, где погибли девушки

В Дагестане задержали владельца квест-парка, где погибли девушки - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Дагестане задержали владельца квест-парка, где погибли девушки

В Дагестане был задержан владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов, в котором при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T22:07+0300

2024-07-31T22:07+0300

2024-07-31T22:07+0300

происшествия

россия

дагестан

пожар

арест

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МАХАЧКАЛА, 31 июл - ПРАЙМ. В Дагестане был задержан владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов, в котором при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в следственных органах. Источник рассказал, что хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, который был сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее региональное СУ СК сообщало, что владельца квест-клуба допрашивали в качестве подозреваемого и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На прошлой неделе были произведены задержания аниматора и оператора заведения. Согласно ходатайству следствия им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РИА Новости, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале произошел пожар, при котором погибла девушка. В Республиканской клинической больнице РИА Новости сообщили, что вторая девушка скончалась в медучреждении от ожогов.

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россия, дагестан, пожар, арест