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В Дагестане задержали владельца квест-парка, где погибли девушки - 31.07.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане задержали владельца квест-парка, где погибли девушки
В Дагестане задержали владельца квест-парка, где погибли девушки - 31.07.2024, ПРАЙМ
В Дагестане задержали владельца квест-парка, где погибли девушки
В Дагестане был задержан владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов, в котором при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T22:07+0300
2024-07-31T22:07+0300
происшествия
россия
дагестан
пожар
арест
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МАХАЧКАЛА, 31 июл - ПРАЙМ. В Дагестане был задержан владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов, в котором при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в следственных органах. Источник рассказал, что хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, который был сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее региональное СУ СК сообщало, что владельца квест-клуба допрашивали в качестве подозреваемого и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. На прошлой неделе были произведены задержания аниматора и оператора заведения. Согласно ходатайству следствия им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РИА Новости, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале произошел пожар, при котором погибла девушка. В Республиканской клинической больнице РИА Новости сообщили, что вторая девушка скончалась в медучреждении от ожогов.
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россия, дагестан, пожар, арест
Происшествия, РОССИЯ, Дагестан, пожар, арест
22:07 31.07.2024
 
В Дагестане задержали владельца квест-парка, где погибли девушки

РИА Новости: в Дагестане задержали владельца квест-парка Гусейна Ибрагимова

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МАХАЧКАЛА, 31 июл - ПРАЙМ. В Дагестане был задержан владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов, в котором при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в следственных органах.
Источник рассказал, что хозяином квест-парка является Гусейн Ибрагимов, который был сегодня задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее региональное СУ СК сообщало, что владельца квест-клуба допрашивали в качестве подозреваемого и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
На прошлой неделе были произведены задержания аниматора и оператора заведения. Согласно ходатайству следствия им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее источник в правоохранительных органах Дагестана рассказал РИА Новости, что в ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале произошел пожар, при котором погибла девушка. В Республиканской клинической больнице РИА Новости сообщили, что вторая девушка скончалась в медучреждении от ожогов.
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ПроисшествияРОССИЯДагестанпожарарест
 
 
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