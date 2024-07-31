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Чистая прибыль Mastercard в первом полугодии выросла на 20 процентов

Чистая прибыль Mastercard в первом полугодии выросла на 20 процентов - 31.07.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Mastercard в первом полугодии выросла на 20 процентов

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, Mastercard Inc. в первом полугодии увеличилась на 20,4% в годовом выражении - | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T15:27+0300

2024-07-31T15:27+0300

2024-07-31T15:27+0300

экономика

mastercard

чистая прибыль

отчетность

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, Mastercard Inc. в первом полугодии увеличилась на 20,4% в годовом выражении - до 6,269 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию выросла до 6,72 доллара с 5,47 доллара годом ранее. Выручка за январь-июнь составила 13,309 миллиарда долларов, поднявшись на 10,8% к показателю годичной давности. По итогам второго квартала чистая прибыль компании выросла на 14,5%, до 3,258 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за три месяца выросла до 3,5 доллара с 3 долларов во втором квартале годом ранее. Выручка в годовом выражении выросла на 11%, до 6,961 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку в размере 6,85 миллиарда долларов. "Мы продемонстрировали еще один сильный квартал по всем направлениям нашей деятельности, показали двузначный рост чистой выручки и прибыли. Этому способствовали по-прежнему здоровые потребительские расходы, уверенный рост объема трансграничных платежей, а также спрос на наши дополнительные услуги", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Майкла Мибаха (Michael Miebach). Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 3%. Mastercard Inc. - оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня 2024 года компанией было выпущено 3,4 миллиарда карт Mastercard и Maestro.

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mastercard, чистая прибыль, отчетность