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Медведев прокомментировал корректировку российской налоговой системы - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Медведев прокомментировал корректировку российской налоговой системы
Медведев прокомментировал корректировку российской налоговой системы - 31.07.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал корректировку российской налоговой системы
Корректировка налоговой системы РФ сделает ее более справедливой, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встрече | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:26+0300
2024-07-31T17:08+0300
дмитрий медведев
изменения
налоги
россия
налоговая система
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Корректировка налоговой системы РФ сделает ее более справедливой, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встрече с фракцией ЕР в Госдуме. Он отметил, что в числе наиболее значимых результатов работы партии в весеннюю сессию является законодательное обеспечение ею корректировки налоговой системы. По его словам, была реализована одна из самых сложных задач. "Всегда очень много разных позиций, разных подходов, доводов "за"/"против": как бы не разбалансировать бюджетную систему, не создать перекосов ненужных. Но мне кажется, что принятые решения в целом делают нашу систему более справедливой, эти изменения назрели", — пояснил зампред Совбеза РФ. При этом Медведев не исключил вероятность появления критики принятых решений и потребность в дальнейших корректировках. По его мнению, в целом корректировки — "это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который, мне кажется, в нашем обществе назрели".
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дмитрий медведев, изменения, россия, налоговая система
Дмитрий Медведев, изменения, Налоги, РОССИЯ, налоговая система
16:26 31.07.2024 (обновлено: 17:08 31.07.2024)
 
Медведев прокомментировал корректировку российской налоговой системы

Медведев: корректировка российской налоговой системе сделает ее более справедливой

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Корректировка налоговой системы РФ сделает ее более справедливой, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встрече с фракцией ЕР в Госдуме.
Он отметил, что в числе наиболее значимых результатов работы партии в весеннюю сессию является законодательное обеспечение ею корректировки налоговой системы. По его словам, была реализована одна из самых сложных задач.
"Всегда очень много разных позиций, разных подходов, доводов "за"/"против": как бы не разбалансировать бюджетную систему, не создать перекосов ненужных. Но мне кажется, что принятые решения в целом делают нашу систему более справедливой, эти изменения назрели", — пояснил зампред Совбеза РФ.
При этом Медведев не исключил вероятность появления критики принятых решений и потребность в дальнейших корректировках.
По его мнению, в целом корректировки — "это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который, мне кажется, в нашем обществе назрели".
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