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Медведев прокомментировал корректировку российской налоговой системы

Медведев прокомментировал корректировку российской налоговой системы - 31.07.2024, ПРАЙМ

Медведев прокомментировал корректировку российской налоговой системы

Корректировка налоговой системы РФ сделает ее более справедливой, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встрече | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T16:26+0300

2024-07-31T16:26+0300

2024-07-31T17:08+0300

дмитрий медведев

изменения

налоги

россия

налоговая система

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Корректировка налоговой системы РФ сделает ее более справедливой, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встрече с фракцией ЕР в Госдуме. Он отметил, что в числе наиболее значимых результатов работы партии в весеннюю сессию является законодательное обеспечение ею корректировки налоговой системы. По его словам, была реализована одна из самых сложных задач. "Всегда очень много разных позиций, разных подходов, доводов "за"/"против": как бы не разбалансировать бюджетную систему, не создать перекосов ненужных. Но мне кажется, что принятые решения в целом делают нашу систему более справедливой, эти изменения назрели", — пояснил зампред Совбеза РФ. При этом Медведев не исключил вероятность появления критики принятых решений и потребность в дальнейших корректировках. По его мнению, в целом корректировки — "это все-таки дополнительные доходы по реализации масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который, мне кажется, в нашем обществе назрели".

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дмитрий медведев, изменения, россия, налоговая система