https://1prime.ru/20240731/microsoft-850555883.html

Прибыль Microsoft по итогам фингода выросла на 22%, до $88,1 млрд

Прибыль Microsoft по итогам фингода выросла на 22%, до $88,1 млрд - 31.07.2024, ПРАЙМ

Прибыль Microsoft по итогам фингода выросла на 22%, до $88,1 млрд

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2023-2024 финансового года, завершившегося 30 июня, поднялась на 21,8% и составила 88,136 миллиарда... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T05:59+0300

2024-07-31T05:59+0300

2024-07-31T05:59+0300

экономика

microsoft

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2023-2024 финансового года, завершившегося 30 июня, поднялась на 21,8% и составила 88,136 миллиарда долларов, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию составила 11,8 доллара против 9,68 доллара за предыдущий финансовый год. Выручка за отчетный период увеличилась на 15,6% - до 245,122 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего финансового года выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 22,036 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,95 доллара против 2,69 доллара годом ранее. Выручка поднялась на 15,2% - до 64,727 миллиарда долларов при прогнозе в 64,38 миллиарда. Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в минувшем квартале увеличилась на 18,8% - до 28,515 миллиарда долларов при прогнозе в 28,68 миллиарда. Показатель подразделения Productivity and Business Processes (офисные приложения) поднялся на 11,1% - до 20,317 миллиарда долларов. Рост выручки облачного сервиса Azure за квартал составил 29%. Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дешевели почти на 6%. Агентство Блумберг связывает снижение стоимости акций с тем, что выручка облачного подразделения оказалась ниже прогнозов. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

https://1prime.ru/20240724/microsoft-850414272.html

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