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МИД прокомментировал финские военные учения у границ России
МИД прокомментировал финские военные учения у границ России - 31.07.2024, ПРАЙМ
МИД прокомментировал финские военные учения у границ России
Финляндия проводила военные учения возле границ с Россией, это - часть првокаций НАТО, заявил заместитель официального представителя российского МИД Андрей... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:09+0300
2024-07-31T12:09+0300
2024-07-31T12:09+0300
учения
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Финляндия проводила военные учения возле границ с Россией, это - часть првокаций НАТО, заявил заместитель официального представителя российского МИД Андрей Настасьин. Ранее сообщалось, что 21 июля в Финляндии начались учения сухопутных войск, они продлились до 26 июля. Участие приняли 1,7 тысячи человек и около 300 единиц техники. Отмечалось, что учения проходили, в том числе, возле российской границы.Настасьин заявил в ходе брифинга, что министерство рассмартивает их как "составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России, в том числе в рамках продолжающейся ускоренными темпами интеграции Финляндии в Североатлантический альянс".Стокгольм и Хельсинки подали заявки в НАТО в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Летом прошлого года Финляндия стала 31-м членом альянса.
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учения, финляндия, нато, мид рф
учения, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, МИД РФ
МИД прокомментировал финские военные учения у границ России
МИД назвал финские военные учения у российских границ частью провокаций НАТО
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Финляндия проводила военные учения возле границ с Россией, это - часть првокаций НАТО, заявил заместитель официального представителя российского МИД Андрей Настасьин.
Ранее сообщалось, что 21 июля в Финляндии начались учения сухопутных войск, они продлились до 26 июля. Участие приняли 1,7 тысячи человек и около 300 единиц техники. Отмечалось, что учения проходили, в том числе, возле российской границы.
Настасьин заявил в ходе брифинга, что министерство рассмартивает их как "составную часть комплексных провокационных действий НАТО по сдерживанию России, в том числе в рамках продолжающейся ускоренными темпами интеграции Финляндии в Североатлантический альянс".
Стокгольм и Хельсинки подали заявки в НАТО в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Летом прошлого года Финляндия стала 31-м членом альянса.
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил