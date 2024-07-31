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Минэнерго призвало увеличить запас вагонов для перевозки топлива

Минэнерго призвало увеличить запас вагонов для перевозки топлива - 31.07.2024, ПРАЙМ

Минэнерго призвало увеличить запас вагонов для перевозки топлива

Минэнерго РФ выступает за увеличение запаса вагонов для перевозки топлива до 5-10%, сейчас он минимальный, ведет диалог по этому вопросу с производителями,... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T16:04+0300

2024-07-31T16:04+0300

2024-07-31T16:04+0300

энергетика

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вагоны

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Минэнерго РФ выступает за увеличение запаса вагонов для перевозки топлива до 5-10%, сейчас он минимальный, ведет диалог по этому вопросу с производителями, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. По словам Сорокина, в России задействовано около 200 тысяч нефтеналивных цистерн. Их хватает для обеспечения транспортировки топлива при средней оборачиваемости в 17-18 дней - при условии сохранения стандартных схем вывоза, то есть разделения на экспорт и внутренний рынок. Но если оно меняется, например вводится запрет экспорта, то нужно чуть больше вагонов, поскольку на внутреннем рынке маршруты длиннее, объяснил замглавы Минэнерго. Также на оборачиваемость вагонов, по его словам, влияет летний сезон, когда "пассажирские поезда выбивают по несколько товарных из графика". "Хорошо бы иметь задел (по числу вагонов - ред.) 5-10% всегда, чтобы мы могли любые проблемные моменты всегда обеспечивать. Это абсолютно нормально, что в какие-то этапы может увеличиваться оборачиваемость вагонов, их просто нужно больше. Сейчас этот задел минимальный. Поэтому мы за то, чтобы конструктивно сейчас с Минпромом проработать относительно адекватных возможностей наших производителей вагонов против выбытия вагонов (то есть сейчас у нас определенный дисбаланс на ближайшие годы будет наблюдаться) и проблему решить", - сказал Сорокин. Он отметил, что Минтранс, Минпромторг и РЖД к конструктивному диалогу готовы и в ближайшее время будет проведено совещание по этому вопросу. Также он отметил, что продолжается дискуссия относительно срока службы вагонов, а также сохранения текущей приоритетности поставок нефтеналивных грузов по железной дороге. Еще одна проблема, связанная с транспортировкой топлива, которая в том числе повлияла на рост стоимости бензина Аи-95 в июле, - заторы на железной дороге на центральном и южном направлении. "Вместе с РЖД и Минтрансом была проведена работа по устранению возникших заторов и проблем, что позволило не только вернуть достаточно подвижного состава на заводы, которые были не полностью загружены, но и сейчас обеспечить ритмичную отгрузку. Ну и сейчас начинаем дозагрузку этих заводов, чтобы они могли выйти немного выше планов, чтобы дополнительный объем поставить на рынок... Не хочу в публичном поле называть, где и какие были заторы, но они были достаточно существенные. Они сейчас почти полностью ликвидированы", - отметил Сорокин.

https://1prime.ru/20240731/benzin-850565961.html

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россия, минэнерго рф, вагоны, топливо