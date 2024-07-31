https://1prime.ru/20240731/minoborony-850557849.html
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил - 31.07.2024, ПРАЙМ
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
Третий этап учения тактических ядерных сил начался в России, заявило Министерство обороны страны. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:17+0300
2024-07-31T09:17+0300
2024-07-31T09:17+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Третий этап учения тактических ядерных сил начался в России, заявило Министерство обороны страны. "В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.Оборонное ведомство пояснило, что планируется отработать вопросы подготовки частей ВС России к "боевому применению нестратегического ядерного оружия". Так, согласно сообщению, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями. Кроме того, ракетчики Южного и Центрального военного округов будут отрабатывать получение спецбоеприпасов и снаряжение ими ракет комплексов "Искандер-М", а также выдвижение и подготовку к проведению пусков.
https://1prime.ru/20240729/arest-850504679.html
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россия, минобороны, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, Минобороны, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
Минобороны: в России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Третий этап учения тактических ядерных сил начался в России, заявило Министерство обороны страны.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.
Оборонное ведомство пояснило, что планируется отработать вопросы подготовки частей ВС России к "боевому применению нестратегического ядерного оружия". Так, согласно сообщению, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями.
Кроме того, ракетчики Южного и Центрального военного округов будут отрабатывать получение спецбоеприпасов и снаряжение ими ракет комплексов "Искандер-М", а также выдвижение и подготовку к проведению пусков.
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