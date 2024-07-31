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В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил - 31.07.2024, ПРАЙМ

В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

Третий этап учения тактических ядерных сил начался в России, заявило Министерство обороны страны. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T09:17+0300

2024-07-31T09:17+0300

2024-07-31T09:17+0300

вооружения

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учения

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тактическое ядерное оружие

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Третий этап учения тактических ядерных сил начался в России, заявило Министерство обороны страны. "В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.Оборонное ведомство пояснило, что планируется отработать вопросы подготовки частей ВС России к "боевому применению нестратегического ядерного оружия". Так, согласно сообщению, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями. Кроме того, ракетчики Южного и Центрального военного округов будут отрабатывать получение спецбоеприпасов и снаряжение ими ракет комплексов "Искандер-М", а также выдвижение и подготовку к проведению пусков.

https://1prime.ru/20240729/arest-850504679.html

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россия, минобороны, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие