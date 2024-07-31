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В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил - 31.07.2024, ПРАЙМ
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В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил - 31.07.2024, ПРАЙМ
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил
Третий этап учения тактических ядерных сил начался в России, заявило Министерство обороны страны. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:17+0300
2024-07-31T09:17+0300
вооружения
россия
минобороны
учения
ядерное оружие
тактическое ядерное оружие
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Третий этап учения тактических ядерных сил начался в России, заявило Министерство обороны страны. "В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.Оборонное ведомство пояснило, что планируется отработать вопросы подготовки частей ВС России к "боевому применению нестратегического ядерного оружия". Так, согласно сообщению, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями. Кроме того, ракетчики Южного и Центрального военного округов будут отрабатывать получение спецбоеприпасов и снаряжение ими ракет комплексов "Искандер-М", а также выдвижение и подготовку к проведению пусков.
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россия, минобороны, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, Минобороны, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
09:17 31.07.2024
 
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

Минобороны: в России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Третий этап учения тактических ядерных сил начался в России, заявило Министерство обороны страны.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.
Оборонное ведомство пояснило, что планируется отработать вопросы подготовки частей ВС России к "боевому применению нестратегического ядерного оружия". Так, согласно сообщению, личный состав подразделений авиации Воздушно-космических сил отработает снаряжение авиационных средств поражения специальными боевыми частями.
Кроме того, ракетчики Южного и Центрального военного округов будут отрабатывать получение спецбоеприпасов и снаряжение ими ракет комплексов "Искандер-М", а также выдвижение и подготовку к проведению пусков.
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ВооруженияРОССИЯМинобороныученияядерное оружиетактическое ядерное оружие
 
 
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