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Правительство продлило выплаты на ипотеку для многодетных - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство продлило выплаты на ипотеку для многодетных
Правительство продлило выплаты на ипотеку для многодетных - 31.07.2024, ПРАЙМ
Правительство продлило выплаты на ипотеку для многодетных
Правительство РФ приняло постановление, продлевающее на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:50+0300
2024-07-31T15:05+0300
кабмин
михаил мишустин
многодетные семьи
ипотека
льготы
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло постановление, продлевающее на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента продлено предоставление выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, такой закон главой государства подписан. Это было в июне. Правительством внесены изменения в нормативные акты, чтобы эта мера стала доступна по всей стране", - отметил Мишустин на совещании с членами правительства РФ.Премьер уточнил, что семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей и внести ее как платеж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключен до начала июля 2031 года."Рассчитываем, что благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома, в квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей – это всегда приоритет работы правительства", - подчеркнул глава российского кабмина.
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михаил мишустин, многодетные семьи, ипотека, льготы
Кабмин, Михаил Мишустин, многодетные семьи, ипотека, льготы
14:50 31.07.2024 (обновлено: 15:05 31.07.2024)
 
Правительство продлило выплаты на ипотеку для многодетных

Правительство продлило на 7 лет выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям

Многодетные семьи Приморья, арендующие землю, смогут получить ее в собственность бесплатно
Многодетные семьи Приморья, арендующие землю, смогут получить ее в собственность бесплатно
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло постановление, продлевающее на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента продлено предоставление выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, такой закон главой государства подписан. Это было в июне. Правительством внесены изменения в нормативные акты, чтобы эта мера стала доступна по всей стране", - отметил Мишустин на совещании с членами правительства РФ.
Премьер уточнил, что семьи, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей и внести ее как платеж по жилищному займу. При этом кредитный договор должен быть заключен до начала июля 2031 года.
"Рассчитываем, что благодаря такой помощи еще больше граждан переедут в новые дома, в квартиры, улучшат условия проживания. Поддержка семей, особенно многодетных семей – это всегда приоритет работы правительства", - подчеркнул глава российского кабмина.
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КабминМихаил Мишустинмногодетные семьиипотекальготы
 
 
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