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В РФ хотят ввести уголовное наказание за незаконное получение статуса ИП
В РФ хотят ввести уголовное наказание за незаконное получение статуса ИП - 31.07.2024, ПРАЙМ
В РФ хотят ввести уголовное наказание за незаконное получение статуса ИП
Министерство юстиции России подготовило поправки в УК РФ, которые позволят привлекать к уголовной ответственности граждан за регистрацию физлиц в качестве... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T18:02+0300
2024-07-31T18:02+0300
2024-07-31T18:02+0300
россия
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Министерство юстиции России подготовило поправки в УК РФ, которые позволят привлекать к уголовной ответственности граждан за регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за действия, связанные с незаконной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц… Вместе с тем предусматривается специальное основание освобождения от уголовной ответственности, если они впервые совершили соответствующее преступление и активно способствовали его раскрытию или расследованию", - говорится в сообщении. Согласно документу, изменения предлагается внести в статьи 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Как уточняется в пояснительной записке, реквизиты индивидуальных предпринимателей широко используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией денежных средств. "Таким образом, действия, направленные на незаконное получение статуса индивидуального предпринимателя, обладают сопоставимой общественной опасностью с незаконным образованием юридических лиц", - поясняется в документе.
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россия, ип, уголовная ответственность
РОССИЯ, ИП, уголовная ответственность
В РФ хотят ввести уголовное наказание за незаконное получение статуса ИП
Минюст предложил ввести уголовное наказание за незаконное получение статуса ИП
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Министерство юстиции России подготовило поправки в УК РФ, которые позволят привлекать к уголовной ответственности граждан за регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за действия, связанные с незаконной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц… Вместе с тем предусматривается специальное основание освобождения от уголовной ответственности, если они впервые совершили соответствующее преступление и активно способствовали его раскрытию или расследованию", - говорится в сообщении.
Согласно документу, изменения предлагается внести в статьи 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Как уточняется в пояснительной записке, реквизиты индивидуальных предпринимателей широко используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией денежных средств.
"Таким образом, действия, направленные на незаконное получение статуса индивидуального предпринимателя, обладают сопоставимой общественной опасностью с незаконным образованием юридических лиц", - поясняется в документе.
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