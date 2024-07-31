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НАТО разработает новую стратегию в отношении России - 31.07.2024, ПРАЙМ
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НАТО разработает новую стратегию в отношении России
НАТО разработает новую стратегию в отношении России - 31.07.2024, ПРАЙМ
НАТО разработает новую стратегию в отношении России
Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:11+0300
2024-07-31T09:44+0300
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.Чиновник выступал на слушаниях в комитете сената конгресса по иностранным делам.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"НАТО в ближайшие месяцы собирается разработать новую стратегию в отношении России", — приводит телеканал NTD слова О'Брайена.Как заявили в МИД по вопросу отношений России и НАТО, развязанная гибридная война против Москвы может привести к прямому столкновению ядерных держав.""Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", - сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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нато, сша, россия, госдеп
НАТО, США, РОССИЯ, Госдеп
09:11 31.07.2024 (обновлено: 09:44 31.07.2024)
 
НАТО разработает новую стратегию в отношении России

Госдеп: НАТО в ближайшие месяцы разработает новую стратегию в отношении России

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
Чиновник выступал на слушаниях в комитете сената конгресса по иностранным делам.
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"НАТО в ближайшие месяцы собирается разработать новую стратегию в отношении России", — приводит телеканал NTD слова О'Брайена.
Как заявили в МИД по вопросу отношений России и НАТО, развязанная гибридная война против Москвы может привести к прямому столкновению ядерных держав."
"Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", - сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
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