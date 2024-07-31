https://1prime.ru/20240731/nato-850557654.html
НАТО разработает новую стратегию в отношении России
НАТО разработает новую стратегию в отношении России - 31.07.2024, ПРАЙМ
НАТО разработает новую стратегию в отношении России
Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:11+0300
2024-07-31T09:11+0300
2024-07-31T09:44+0300
нато
сша
россия
госдеп
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.Чиновник выступал на слушаниях в комитете сената конгресса по иностранным делам.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"НАТО в ближайшие месяцы собирается разработать новую стратегию в отношении России", — приводит телеканал NTD слова О'Брайена.Как заявили в МИД по вопросу отношений России и НАТО, развязанная гибридная война против Москвы может привести к прямому столкновению ядерных держав.""Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", - сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
https://1prime.ru/20240730/ukraina-850547919.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, россия, госдеп
НАТО, США, РОССИЯ, Госдеп
НАТО разработает новую стратегию в отношении России
Госдеп: НАТО в ближайшие месяцы разработает новую стратегию в отношении России
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
Чиновник выступал на слушаниях в комитете сената конгресса по иностранным делам.
"НАТО в ближайшие месяцы собирается разработать новую стратегию в отношении России", — приводит телеканал NTD
слова О'Брайена.
Как заявили в МИД по вопросу отношений России и НАТО, развязанная гибридная война против Москвы может привести к прямому столкновению ядерных держав."
"Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", - сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Долгий путь: Украина столкнулась с большим препятствием на пути в ЕС и НАТО