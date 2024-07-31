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НАТО разработает новую стратегию в отношении России

НАТО разработает новую стратегию в отношении России - 31.07.2024, ПРАЙМ

НАТО разработает новую стратегию в отношении России

Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T09:11+0300

2024-07-31T09:11+0300

2024-07-31T09:44+0300

нато

сша

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию в отношении России, заявил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.Чиновник выступал на слушаниях в комитете сената конгресса по иностранным делам.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"НАТО в ближайшие месяцы собирается разработать новую стратегию в отношении России", — приводит телеканал NTD слова О'Брайена.Как заявили в МИД по вопросу отношений России и НАТО, развязанная гибридная война против Москвы может привести к прямому столкновению ядерных держав.""Вашингтон и его союзники по НАТО стремились осваивать постсоветское пространство в военном и военно-политическом отношении в ущерб коренным интересам безопасности России", - сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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нато, сша, россия, госдеп