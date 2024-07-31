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Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием
Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием - 31.07.2024, ПРАЙМ
Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием
Удары ВСУ западным оружием по российской территории не останутся безнаказанными, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:16+0300
2024-07-31T10:16+0300
2024-07-31T10:16+0300
всу
удары по территории россии
запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Удары ВСУ западным оружием по российской территории не останутся безнаказанными, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Военный дал агентству РИА Новости первое интервью."За удары западным оружием по Крыму и другим регионам России ВСУ во главе с их националистическим руководством обязательно понесут ответственность. Это должны понимать и те, кто это оружие им поставляет. Украина не может победить на поле сражения, поэтому и бьет по нашим мирным городам и селам, по нашим людям", - сказал он.Нимченко добавил, что враг не понимает, что таким образом только еще больше сплачивает народ. По его словам, победа все равно будет за Россией.Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240731/shebekino-850557545.html
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всу, удары по территории россии, запад
ВСУ, удары по территории России, ЗАПАД
Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием
Герой России Нимченко: удары по стране западным оружием не останутся безнаказанными
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Удары ВСУ западным оружием по российской территории не останутся безнаказанными, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.
Военный дал агентству РИА Новости первое интервью.
"За удары западным оружием по Крыму и другим регионам России ВСУ во главе с их националистическим руководством обязательно понесут ответственность. Это должны понимать и те, кто это оружие им поставляет. Украина не может победить на поле сражения, поэтому и бьет по нашим мирным городам и селам, по нашим людям", - сказал он.
Нимченко добавил, что враг не понимает, что таким образом только еще больше сплачивает народ. По его словам, победа все равно будет за Россией.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
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