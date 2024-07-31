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Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием

Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием - 31.07.2024, ПРАЙМ

Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием

Удары ВСУ западным оружием по российской территории не останутся безнаказанными, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T10:16+0300

2024-07-31T10:16+0300

2024-07-31T10:16+0300

всу

удары по территории россии

запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Удары ВСУ западным оружием по российской территории не останутся безнаказанными, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Военный дал агентству РИА Новости первое интервью."За удары западным оружием по Крыму и другим регионам России ВСУ во главе с их националистическим руководством обязательно понесут ответственность. Это должны понимать и те, кто это оружие им поставляет. Украина не может победить на поле сражения, поэтому и бьет по нашим мирным городам и селам, по нашим людям", - сказал он.Нимченко добавил, что враг не понимает, что таким образом только еще больше сплачивает народ. По его словам, победа все равно будет за Россией.Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240731/shebekino-850557545.html

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всу, удары по территории россии, запад