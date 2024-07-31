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Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием
Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием - 31.07.2024, ПРАЙМ
Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием
Удары ВСУ западным оружием по российской территории не останутся безнаказанными, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T10:16+0300
2024-07-31T10:16+0300
всу
удары по территории россии
запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Удары ВСУ западным оружием по российской территории не останутся безнаказанными, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.Военный дал агентству РИА Новости первое интервью."За удары западным оружием по Крыму и другим регионам России ВСУ во главе с их националистическим руководством обязательно понесут ответственность. Это должны понимать и те, кто это оружие им поставляет. Украина не может победить на поле сражения, поэтому и бьет по нашим мирным городам и селам, по нашим людям", - сказал он.Нимченко добавил, что враг не понимает, что таким образом только еще больше сплачивает народ. По его словам, победа все равно будет за Россией.Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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всу, удары по территории россии, запад
ВСУ, удары по территории России, ЗАПАД
10:16 31.07.2024
 
Герой России обещал ответ на удары ВСУ по стране западным оружием

Герой России Нимченко: удары по стране западным оружием не останутся безнаказанными

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© fotolia.com / Farmer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – ПРАЙМ. Удары ВСУ западным оружием по российской территории не останутся безнаказанными, заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко.
Военный дал агентству РИА Новости первое интервью.
"За удары западным оружием по Крыму и другим регионам России ВСУ во главе с их националистическим руководством обязательно понесут ответственность. Это должны понимать и те, кто это оружие им поставляет. Украина не может победить на поле сражения, поэтому и бьет по нашим мирным городам и селам, по нашим людям", - сказал он.
Нимченко добавил, что враг не понимает, что таким образом только еще больше сплачивает народ. По его словам, победа все равно будет за Россией.
Полностью интервью с Нимченко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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