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Белый дом отказался подтвердить передачу Киеву первой партии F-16

Белый дом отказался подтвердить передачу Киеву первой партии F-16 - 31.07.2024, ПРАЙМ

Белый дом отказался подтвердить передачу Киеву первой партии F-16

Официальный представитель Белого дома США Джон Кирби в среду отказался подтверждать достоверность публикаций СМИ о том, что Украине была передана первая партия... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T21:32+0300

2024-07-31T21:32+0300

2024-07-31T21:33+0300

вооружения

сша

джон кирби

f-16

поддержка украины

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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома США Джон Кирби в среду отказался подтверждать достоверность публикаций СМИ о том, что Украине была передана первая партия истребителей F-16. Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что первая "небольшая" партия F-16, которые ранее были переданы странами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины."Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях", — заявил Кирби на брифинге. Вместе с тем Кирби напомнил, что из озвученных ранее планов, следует истребители американского производства должны быть приняты на вооружение Украиной до конца этого лета. "У нас нет причин подвергать сомнению данные сроки", — добавил он.

https://1prime.ru/20240731/f-16-850559322.html

сша

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сша, джон кирби, f-16, поддержка украины