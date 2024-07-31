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Белый дом отказался подтвердить передачу Киеву первой партии F-16
Белый дом отказался подтвердить передачу Киеву первой партии F-16 - 31.07.2024, ПРАЙМ
Белый дом отказался подтвердить передачу Киеву первой партии F-16
Официальный представитель Белого дома США Джон Кирби в среду отказался подтверждать достоверность публикаций СМИ о том, что Украине была передана первая партия... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T21:32+0300
2024-07-31T21:32+0300
2024-07-31T21:33+0300
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ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома США Джон Кирби в среду отказался подтверждать достоверность публикаций СМИ о том, что Украине была передана первая партия истребителей F-16. Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что первая "небольшая" партия F-16, которые ранее были переданы странами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины."Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях", — заявил Кирби на брифинге. Вместе с тем Кирби напомнил, что из озвученных ранее планов, следует истребители американского производства должны быть приняты на вооружение Украиной до конца этого лета. "У нас нет причин подвергать сомнению данные сроки", — добавил он.
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сша, джон кирби, f-16, поддержка украины
Вооружения, США, Джон Кирби, F-16, поддержка Украины
Белый дом отказался подтвердить передачу Киеву первой партии F-16
Белый дом отказался подтвердить передачу Украине первой партии истребителей F-16
ВАШИНГТОН, 31 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Белого дома США Джон Кирби в среду отказался подтверждать достоверность публикаций СМИ о том, что Украине была передана первая партия истребителей F-16.
Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что первая "небольшая" партия F-16, которые ранее были переданы странами-членами НАТО, прибыла на территорию Украины.
"Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях", — заявил Кирби на брифинге.
Вместе с тем Кирби напомнил, что из озвученных ранее планов, следует истребители американского производства должны быть приняты на вооружение Украиной до конца этого лета.
"У нас нет причин подвергать сомнению данные сроки", — добавил он.
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