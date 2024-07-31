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Кабмин намерен субсидировать морские перевозки в Калининградской области
Кабмин намерен субсидировать морские перевозки в Калининградской области - 31.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин намерен субсидировать морские перевозки в Калининградской области
Правительство России дополнительно выделит в этом году 1,4 миллиарда рублей на субсидирование морских грузоперевозок, необходимых для развития Калининградской... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T14:54+0300
2024-07-31T14:54+0300
2024-07-31T15:46+0300
михаил мишустин
морские грузоперевозки
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделит в этом году 1,4 миллиарда рублей на субсидирование морских грузоперевозок, необходимых для развития Калининградской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства в среду."По поручению главы государства дополнительно выделим в текущем году 1,4 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на субсидирование перевозок полумиллиона тонн грузов, необходимых для развития Калининградской области", - сказал Мишустин.Как отметил премьер, большая часть грузового оборота с Калининградской областью идет по морю. Бесперебойное снабжение обеспечивают десятки судов и их экипажи."Рассчитываем, что такое решение укрепит транспортную связанность нашей страны, поможет создать базу для продолжения роста экономики, ну и, что самое важное, – для роста благосостояния наших граждан", – сказал Мишустин
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михаил мишустин, морские грузоперевозки
Михаил Мишустин, морские грузоперевозки
Кабмин намерен субсидировать морские перевозки в Калининградской области
Мишустин: кабмин выделит 1,4 млрд рублей на морские перевозки в Калининградской области
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно выделит в этом году 1,4 миллиарда рублей на субсидирование морских грузоперевозок, необходимых для развития Калининградской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства в среду.
"По поручению главы государства дополнительно выделим в текущем году 1,4 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на субсидирование перевозок полумиллиона тонн грузов, необходимых для развития Калининградской области", - сказал Мишустин.
Как отметил премьер, большая часть грузового оборота с Калининградской областью идет по морю. Бесперебойное снабжение обеспечивают десятки судов и их экипажи.
"Рассчитываем, что такое решение укрепит транспортную связанность нашей страны, поможет создать базу для продолжения роста экономики, ну и, что самое важное, – для роста благосостояния наших граждан", – сказал Мишустин