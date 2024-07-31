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В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану - 31.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану
Удар Израиля по ирану направлен против попыток восстановить мир, Россия решительно осуждает атаку, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:33+0300
2024-07-31T12:33+0300
2024-07-31T12:33+0300
палестино-израильский конфликт
дмитрий песков
россия
иран
хамас
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Удар Израиля по ирану направлен против попыток восстановить мир, Россия решительно осуждает атаку, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее в среду, 31 июля, израильская сторона нанесла удар по Тегерану. В результате погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение возложило ответственность на США и Израиль.Пескову задали вопрос, как Москва отреагирует на случившееся."Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - ответил Песков.Он добавил, что Москва решительно осуждает атаку Израиля.
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палестино-израильский конфликт, дмитрий песков, россия, иран, хамас
палестино-израильский конфликт, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ИРАН, ХАМАС
В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану
Песков об ударе Израиля по Ирану: подобные действия направлены против восстановления мира
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Удар Израиля по ирану направлен против попыток восстановить мир, Россия решительно осуждает атаку, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в среду, 31 июля, израильская сторона нанесла удар по Тегерану. В результате погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение возложило ответственность на США и Израиль.
Пескову задали вопрос, как Москва отреагирует на случившееся.
"Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - ответил Песков.
Он добавил, что Москва решительно осуждает атаку Израиля.
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