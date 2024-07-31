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В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану

В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали удар Израиля по Ирану

Удар Израиля по ирану направлен против попыток восстановить мир, Россия решительно осуждает атаку, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:33+0300

2024-07-31T12:33+0300

2024-07-31T12:33+0300

палестино-израильский конфликт

дмитрий песков

россия

иран

хамас

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Удар Израиля по ирану направлен против попыток восстановить мир, Россия решительно осуждает атаку, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее в среду, 31 июля, израильская сторона нанесла удар по Тегерану. В результате погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение возложило ответственность на США и Израиль.Пескову задали вопрос, как Москва отреагирует на случившееся."Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе. Более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - ответил Песков.Он добавил, что Москва решительно осуждает атаку Израиля.

https://1prime.ru/20240729/konflikt-850498746.html

иран

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палестино-израильский конфликт, дмитрий песков, россия, иран, хамас