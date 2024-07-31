https://1prime.ru/20240731/peskov-850579887.html

Россия открыта для мирных инициатив по Украине, заявил Песков

Россия открыта для мирных инициатив по Украине, заявил Песков - 31.07.2024, ПРАЙМ

Россия открыта для мирных инициатив по Украине, заявил Песков

Россия открыта для любых инициатив по урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем, при этом со стороны Киева взаимности сеейчас не наблюдается... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T20:51+0300

2024-07-31T20:51+0300

2024-07-31T21:13+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

переговоры

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия открыта для любых инициатив по урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем, при этом со стороны Киева взаимности сеейчас не наблюдается заявил в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО и ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.

https://1prime.ru/20240731/zelenskiy-850579068.html

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россия, украина, дмитрий песков, переговоры