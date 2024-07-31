https://1prime.ru/20240731/peskov-850579887.html
Россия открыта для мирных инициатив по Украине, заявил Песков
Россия открыта для мирных инициатив по Украине, заявил Песков - 31.07.2024, ПРАЙМ
Россия открыта для мирных инициатив по Украине, заявил Песков
Россия открыта для любых инициатив по урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем, при этом со стороны Киева взаимности сеейчас не наблюдается... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T20:51+0300
2024-07-31T20:51+0300
2024-07-31T21:13+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия открыта для любых инициатив по урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем, при этом со стороны Киева взаимности сеейчас не наблюдается заявил в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО и ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.
https://1prime.ru/20240731/zelenskiy-850579068.html
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россия, украина, дмитрий песков, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, переговоры
Россия открыта для мирных инициатив по Украине, заявил Песков
Песков: РФ открыта для мирных инициатив по Украине, но от Киева взаимности нет
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россия открыта для любых инициатив по урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем, при этом со стороны Киева взаимности сеейчас не наблюдается заявил в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО и ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.
Зеленский признался, что хочет участия России в конференции по Украине