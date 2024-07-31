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"Вывести военных". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине

"Вывести военных". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине - 31.07.2024, ПРАЙМ

"Вывести военных". В США раскрыли план завершения конфликта на Украине

Завершение украинского конфликта возможно после вывода из Украины находящихся там военнослужащих США и прекращения поставок Киеву вооружений. Такое мнение... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T23:57+0300

2024-07-31T23:57+0300

2024-07-31T23:57+0300

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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Завершение украинского конфликта возможно после вывода из Украины находящихся там военнослужащих США и прекращения поставок Киеву вооружений. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелль."Первое, что надо сделать для окончания войны, — это прекратить всю военную помощь Украине. Второе — немедленно вывести весь американский военный персонал с территории Украины", — считает он. Макгрегор добавил, что Вашингтон также должен недвусмысленно сказать России, что хочет завершить конфликт.Кроме того, эксперт заявил, что для реализации мирного процесса и разрядки в Европе США надо начать постепенное сокращение военного присутствия на континенте.Москва не раз указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей СВО и ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета новых реалий, а все требования Москвы хорошо известны.

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сша, украина, переговоры, россия