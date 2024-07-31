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Германия подарит Чехии танки Leopard 2A4 за помощь Украине - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Германия подарит Чехии танки Leopard 2A4 за помощь Украине
Германия подарит Чехии танки Leopard 2A4 за помощь Украине - 31.07.2024, ПРАЙМ
Германия подарит Чехии танки Leopard 2A4 за помощь Украине
Германия предоставит Чехии в качестве дара за активную военную поддержку Киева еще 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Büffel 3, которая... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T15:45+0300
2024-07-31T15:45+0300
вооружения
германия
чехия
танки leopard 2
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ПРАГА, 31 июл - ПРАЙМ. Германия предоставит Чехии в качестве дара за активную военную поддержку Киева еще 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Büffel 3, которая сделана на базе данного танка. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Чехии. Ведомство отметило, что прошлая партия немецкой военной техники, идентичная по составу, была подарена Берлином в 2022-2023 годах. Теперь армия Чехии будет иметь в своем составе в общей сложности 28 танков Leopard 2A4 и две ремонтно-эвакуационные машины, сказано в сообщении. В Минобороны также рассказали, что новая партия боевой техники будет передана Чехии к началу 2026 года, соответствующий итоговый документ был подписан в среду". Кроме того, Минобороны Чехии сообщило, что одновременно с этим стартовали предварительные рыночные консультации о закупке в ФРГ дополнительных 14 танков Leopard 2A4 и идут переговоры о покупке у Берлина новейшей версии танка Leopard — 2A8. Если эти переговоры пройдут успешно, то на основе рамочного соглашения Прага в дальнейшем сможет закупить 61 такую машину в ряде модификаций с возможностью приобрести еще 16 танков в будущем, сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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германия, чехия, танки leopard 2
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ЧЕХИЯ, танки Leopard 2
15:45 31.07.2024
 
Германия подарит Чехии танки Leopard 2A4 за помощь Украине

ФРГ подарит Чехии 14 танков Leopard 2A4 и эвакуационную машину за помощь Киеву

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТанк Леопард (Leopard) ВС Австрии
Танк Леопард (Leopard) ВС Австрии - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПРАГА, 31 июл - ПРАЙМ. Германия предоставит Чехии в качестве дара за активную военную поддержку Киева еще 14 танков Leopard 2A4 и одну ремонтно-эвакуационную машину Büffel 3, которая сделана на базе данного танка. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Чехии.
Ведомство отметило, что прошлая партия немецкой военной техники, идентичная по составу, была подарена Берлином в 2022-2023 годах. Теперь армия Чехии будет иметь в своем составе в общей сложности 28 танков Leopard 2A4 и две ремонтно-эвакуационные машины, сказано в сообщении.
В Минобороны также рассказали, что новая партия боевой техники будет передана Чехии к началу 2026 года, соответствующий итоговый документ был подписан в среду".
Кроме того, Минобороны Чехии сообщило, что одновременно с этим стартовали предварительные рыночные консультации о закупке в ФРГ дополнительных 14 танков Leopard 2A4 и идут переговоры о покупке у Берлина новейшей версии танка Leopard — 2A8. Если эти переговоры пройдут успешно, то на основе рамочного соглашения Прага в дальнейшем сможет закупить 61 такую машину в ряде модификаций с возможностью приобрести еще 16 танков в будущем, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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