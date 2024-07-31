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"На двух пианино": МИД Польши высказался об отношениях с США

"На двух пианино": МИД Польши высказался об отношениях с США - 31.07.2024, ПРАЙМ

"На двух пианино": МИД Польши высказался об отношениях с США

Польша хочет "играть на двух пианино" в отношениях с американскими республиканцами и демократами, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:45+0300

2024-07-31T11:45+0300

2024-07-31T11:45+0300

политика

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ВАРШАВА, 31 июл – ПРАЙМ. Польша хочет "играть на двух пианино" в отношениях с американскими республиканцами и демократами, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио. "Мы хотим иметь хорошие отношения с обеими сторонами политического спора в Соединенных штатах. Если Польша играет на двух пианино (польская идиома сродни "сидеть на двух стульях" - ред.) – это хорошо", - сказал Сикорский. При этом, комментируя присутствие сотрудников канцелярии президента Польши на конвенции республиканцев, он высказал мнение, что "посещение партийных мероприятий должно быть уделом партийных лидеров, а не государственных". Сикорский рассказал, что его самого пригласили на конвенцию американских демократов, но он не будет принимать в ней участие. "У меня есть приглашение на конвенцию демократов, но я не намерен им воспользоваться", - сказал министр.

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польша, сша