Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На двух пианино": МИД Польши высказался об отношениях с США - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240731/polsha-850562625.html
"На двух пианино": МИД Польши высказался об отношениях с США
"На двух пианино": МИД Польши высказался об отношениях с США - 31.07.2024, ПРАЙМ
"На двух пианино": МИД Польши высказался об отношениях с США
Польша хочет "играть на двух пианино" в отношениях с американскими республиканцами и демократами, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T11:45+0300
2024-07-31T11:45+0300
политика
польша
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 31 июл – ПРАЙМ. Польша хочет "играть на двух пианино" в отношениях с американскими республиканцами и демократами, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио. "Мы хотим иметь хорошие отношения с обеими сторонами политического спора в Соединенных штатах. Если Польша играет на двух пианино (польская идиома сродни "сидеть на двух стульях" - ред.) – это хорошо", - сказал Сикорский. При этом, комментируя присутствие сотрудников канцелярии президента Польши на конвенции республиканцев, он высказал мнение, что "посещение партийных мероприятий должно быть уделом партийных лидеров, а не государственных". Сикорский рассказал, что его самого пригласили на конвенцию американских демократов, но он не будет принимать в ней участие. "У меня есть приглашение на конвенцию демократов, но я не намерен им воспользоваться", - сказал министр.
https://1prime.ru/20240729/perebroska-850514993.html
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, сша
Политика, ПОЛЬША, США
11:45 31.07.2024
 
"На двух пианино": МИД Польши высказался об отношениях с США

Сикорский: Польша хочет "играть на двух пианино" с республиканцами и демократами

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 31 июл – ПРАЙМ. Польша хочет "играть на двух пианино" в отношениях с американскими республиканцами и демократами, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио.
"Мы хотим иметь хорошие отношения с обеими сторонами политического спора в Соединенных штатах. Если Польша играет на двух пианино (польская идиома сродни "сидеть на двух стульях" - ред.) – это хорошо", - сказал Сикорский.
При этом, комментируя присутствие сотрудников канцелярии президента Польши на конвенции республиканцев, он высказал мнение, что "посещение партийных мероприятий должно быть уделом партийных лидеров, а не государственных".
Сикорский рассказал, что его самого пригласили на конвенцию американских демократов, но он не будет принимать в ней участие. "У меня есть приглашение на конвенцию демократов, но я не намерен им воспользоваться", - сказал министр.
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
США перебрасывают военную технику в Польшу, сообщили СМИ
29 июля, 17:42
 
ПолитикаПОЛЬШАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала