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Польша будет поставлять Украине электроэнергию
Польша будет поставлять Украине электроэнергию - 31.07.2024, ПРАЙМ
Польша будет поставлять Украине электроэнергию
Польша готовится поставлять Украине электроэнергию, заявил депутат польского сейма, глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T17:08+0300
2024-07-31T17:08+0300
2024-07-31T17:08+0300
энергетика
польша
украина
электроэнергия
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ВАРШАВА, 31 июл – ПРАЙМ. Польша готовится поставлять Украине электроэнергию, заявил депутат польского сейма, глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET. "У нас уже есть решение. Я не могу пока рассказать про технические подробности, но я их знаю", - сказал Коваль, отвечая на вопрос о планируемых поставках электроэнергии из Польши на Украину. Он добавил, что для экспорта Украине электроэнергии "будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая".
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польша, украина, электроэнергия
Энергетика, ПОЛЬША, УКРАИНА, электроэнергия
Польша будет поставлять Украине электроэнергию
RadioZET: Польша готовится поставлять Украине электроэнергию
ВАРШАВА, 31 июл – ПРАЙМ. Польша готовится поставлять Украине электроэнергию, заявил депутат польского сейма, глава совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль в эфире радиостанции RadioZET.
"У нас уже есть решение. Я не могу пока рассказать про технические подробности, но я их знаю", - сказал Коваль, отвечая на вопрос о планируемых поставках электроэнергии из Польши на Украину.
Он добавил, что для экспорта Украине электроэнергии "будет возможность и техническая, и юридическая, и финансовая".