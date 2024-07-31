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В Delta пожаловались на отсутствие помощи от CrowdStrike после сбоя

В Delta пожаловались на отсутствие помощи от CrowdStrike после сбоя - 31.07.2024, ПРАЙМ

В Delta пожаловались на отсутствие помощи от CrowdStrike после сбоя

Глава американской авиакомпании Delta Air Lines Эд Бастиан заявил, что компания CrowdStrike не предложила финансовой помощи для преодоления ущерба, нанесенного... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T16:47+0300

2024-07-31T16:47+0300

2024-07-31T16:48+0300

экономика

сбой

финансовая помощь

windows

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава американской авиакомпании Delta Air Lines Эд Бастиан заявил, что компания CrowdStrike не предложила финансовой помощи для преодоления ущерба, нанесенного глобальным техническим сбоем в середине июля, сообщает телеканал CNBC. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Бастиан (заявил - ред.), что CrowdStrike пока не предлагала Delta финансовую помощь, за исключением предложения бесплатных консультаций по преодолению последствий сбоя", - говорится в сообщении. Как заявил Бастиан телеканалу, ущерб от сбоя обойдется Delta в 500 миллионов долларов, поскольку авиакомпания была вынуждена отменить более четырёх тысяч рейсов. Ранее телеканал CNBC сообщал, что Delta Air Lines намерена потребовать компенсацию от компаний CrowdStrike и Microsoft за полученный ею ущерб от глобального технического сбоя, произошедшего в июле. Глава министерства транспорта США Пит Буттиджич ранее сообщил, что Delta испытывала трудности в работе после глобального цифрового сбоя, а в ведомстве получили сотни жалоб на авиаперевозчика. Позднее телеканал CNN со ссылкой на аналитика из Raymond James Саванти Сита сообщал, что проблемы с обслуживанием обойдутся авиакомпании Delta дорого как с точки зрения репутации, так и с точки зрения финансов. Управление гражданской авиации США ранее сообщало, что ряд американских авиакомпаний, в числе которых United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines, приостановили полеты из-за проблемы со связью.

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сбой, финансовая помощь, windows