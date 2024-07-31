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Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о госфинконтроле
Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о госфинконтроле - 31.07.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о госфинконтроле
Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о расширении методов государственного финансового контроля - анализ в отношении юрлиц будет направлен только... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T18:23+0300
2024-07-31T18:23+0300
2024-07-31T18:23+0300
россия
правительство рф
финансовый контроль
законопроект
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о расширении методов государственного финансового контроля - анализ в отношении юрлиц будет направлен только на обеспечение соблюдения условий получения бюджетных средств, сообщил Минфин. "Правительство одобрило поправки к законопроекту о расширении методов государственного финансового контроля. Документ вводит три новых метода госфинконтроля: анализ деятельности главных распорядителей, получателей бюджетных средств и других юридических лиц, использующих средства из бюджета, наблюдение за финансово-бюджетными операциями и контрольный мониторинг Казначейства России", - говорится в сообщении на сайте. "Согласно принятым поправкам анализ в отношении юрлиц будет направлен только на обеспечение соблюдения условий получения бюджетных средств", - добавили в министерстве. Также предусматриваются последствия неисполнения документов органов внутреннего госфинконтроля при реализации новых методов. "Так, при неисполнении предостережения может быть назначена проверка, а при неисполнении мотивированного мнения - досрочное прекращение контрольного мониторинга. Что касается рекомендаций, объекту контроля будет необходимо доложить органу контроля о ходе их исполнения", - указали в Минфине.
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россия, правительство рф, финансовый контроль, законопроект
РОССИЯ, Правительство РФ, финансовый контроль, законопроект
Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о госфинконтроле
Кабмин РФ одобрил поправки к законопроекту о расширении методов госфинконтроля
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о расширении методов государственного финансового контроля - анализ в отношении юрлиц будет направлен только на обеспечение соблюдения условий получения бюджетных средств, сообщил Минфин.
"Правительство одобрило поправки к законопроекту о расширении методов государственного финансового контроля. Документ вводит три новых метода госфинконтроля: анализ деятельности главных распорядителей, получателей бюджетных средств и других юридических лиц, использующих средства из бюджета, наблюдение за финансово-бюджетными операциями и контрольный мониторинг Казначейства России", - говорится в сообщении на сайте.
"Согласно принятым поправкам анализ в отношении юрлиц будет направлен только на обеспечение соблюдения условий получения бюджетных средств", - добавили в министерстве.
Также предусматриваются последствия неисполнения документов органов внутреннего госфинконтроля при реализации новых методов.
"Так, при неисполнении предостережения может быть назначена проверка, а при неисполнении мотивированного мнения - досрочное прекращение контрольного мониторинга. Что касается рекомендаций, объекту контроля будет необходимо доложить органу контроля о ходе их исполнения", - указали в Минфине.
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