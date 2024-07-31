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РЖД сообщили о значительном ущербе из-за схода поезда под Волгоградом

РЖД сообщили о значительном ущербе из-за схода поезда под Волгоградом - 31.07.2024, ПРАЙМ

РЖД сообщили о значительном ущербе из-за схода поезда под Волгоградом

РЖД после схода с рельсов пассажирского поезда из-за дорожно-транспортного происшествия на переезде заменили 300 метров железнодорожного пути и 250 метров... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T11:54+0300

2024-07-31T11:54+0300

2024-07-31T12:13+0300

происшествия

ржд

железнодорожные пути

ущерб

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. РЖД после схода с рельсов пассажирского поезда из-за дорожно-транспортного происшествия на переезде заменили 300 метров железнодорожного пути и 250 метров контактной сети, рассказали в компании. "Из-за произошедшего схода вагонов было необходимо заменить в общей сложности 300 метров железнодорожного пути и 250 метров контактной сети", - рассказали РИА Новости в РЖД. РЖД также сообщили, что движение на перегоне полностью восстановлено. Компания принимает меры с целью сокращения опоздания пассажирских поездов.Из-за ДТП серьезные повреждения получил электровоз и девять пассажирских вагонов. Сейчас специалисты рассматривает возможность их ремонта, но речь может идти и о полном списании некоторых единиц состава, сообщили в РЖД."Серьезные повреждения получил электровоз и 9 пассажирских вагонов. Специалистами будет определяться возможность их восстановительного ремонта. Однако с учетом характера повреждений речь может идти о полном списании отдельных единиц подвижного состава", - заявили в компании.В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково на территории Волгоградской области водитель грузовика "КАМАЗ" выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Его действия привели к столкновению с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. По данным МЧС России, в результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь опрокинулись. Всего в составе ехали 803 пассажира. Примерно 140 человек получили ссадины и ушибы. Железнодорожное движение на перегоне было приостановлено.

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ржд, железнодорожные пути, ущерб