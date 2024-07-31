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Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Индонезии

Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Индонезии - 31.07.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о двукратном росте товарооборота России и Индонезии

Товарооборот между Россией и Индонезией за последние годы вырос в два раза, торогово-экономические отношения развиваются, заявил российский президент Владимир... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T14:26+0300

2024-07-31T14:26+0300

2024-07-31T14:29+0300

экономика

владимир путин

россия

индонезия

товарооборот

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индонезией за последние годы вырос в два раза, торогово-экономические отношения развиваются, заявил российский президент Владимир Путин. Глава государства в среду, 31 июля, встретился в Кремле с избранным президентом, министром обороны Индонезии Прабово Субианто."Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза", - сказал Путин.Он также назвал рост товарооборота хорошей тенденцией и выразил надежду, что тренд сохранится. Кроме того, Путин выразил готовность наращивать поставки в Индонезию сельскохозяйственной продукции и развивать энергетические проекты.Российский лидер, помимо этого, отметил, что договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией сыграет заметную роль в развитии торгово-экономических связей.Президент подчеркнул, что Россию и Индонезию связывают давние дружеские отношения. Субианто, в свою очередь, сказал, что рассматривает Москву как большого друга.

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индонезия

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владимир путин, россия, индонезия, товарооборот