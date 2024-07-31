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Росстат зафиксировал снижение цен на огурцы, морковь и яйца
Росстат зафиксировал снижение цен на огурцы, морковь и яйца - 31.07.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал снижение цен на огурцы, морковь и яйца
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T19:10+0300
2024-07-31T19:10+0300
2024-07-31T19:41+0300
экономика
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росстат
цены на продукты в россии
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен зафиксировано на куриные яйца, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 23 по 29 июля наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в частности на огурцы (-5,1%), свеклу столовую (-4%), морковь (-2,6%), бананы (-0,9%), картофель (-0,7%), помидоры (-0,4%), лук репчатый и яблоки (-0,1%). Белокочанная капуста подорожала на 2%.Также цены снизились на консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур (-0,3%), рыбу мороженую, творог, макаронные изделия (-0,2%), баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай (-0,1%)."За период с 23 по 29 июля 2024 года цены изменились: на колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, хлеб пшеничный и маргарин +0,3%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сметану, хлеб ржаной, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, молоко, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую, пшено, печенье и водку +0,1%", - говорится в документе.Вместе с тем в Минсельхозе, комментируя отпускные цены на хлеб, отметили, что они в июле показали "околонулевую динамику".В ведомстве ожидают, что "данный тренд сохранится в дальнейшем". В то же время стабильная эпизоотическая ситуация в этом году способствует увеличению объемов производства птицеводческой продукции и снижению ее стоимости. "В частности, за месяц мясо кур подешевело на 2,5%, а куриные яйца – на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно", - привели в ведомстве цены производителей.
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россия, росстат, цены на продукты в россии
Экономика, РОССИЯ, Росстат, цены на продукты в России
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе огурцы на неделе с 23 по 29 июля подешевели на 5,1%, морковь - на 2,6%, также снижение цен зафиксировано на куриные яйца, а капуста подорожала, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, с 23 по 29 июля наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,9%), в частности на огурцы (-5,1%), свеклу столовую (-4%), морковь (-2,6%), бананы (-0,9%), картофель (-0,7%), помидоры (-0,4%), лук репчатый и яблоки (-0,1%). Белокочанная капуста подорожала на 2%.
Также цены снизились на консервы мясные для детского питания (-0,4%), мясо кур (-0,3%), рыбу мороженую, творог, макаронные изделия (-0,2%), баранину, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай (-0,1%).
"За период с 23 по 29 июля 2024 года цены изменились: на колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,5%, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%, хлеб пшеничный и маргарин +0,3%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, сметану, хлеб ржаной, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, свинину, молоко, сахар-песок, муку пшеничную, крупу гречневую, пшено, печенье и водку +0,1%", - говорится в документе.
Вместе с тем в Минсельхозе, комментируя отпускные цены на хлеб, отметили, что они в июле показали "околонулевую динамику".
В ведомстве ожидают, что "данный тренд сохранится в дальнейшем". В то же время стабильная эпизоотическая ситуация в этом году способствует увеличению объемов производства птицеводческой продукции и снижению ее стоимости. "В частности, за месяц мясо кур подешевело на 2,5%, а куриные яйца – на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно", - привели в ведомстве цены производителей.
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