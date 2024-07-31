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"Ростелеком" и Indie GO создадут фонд для поддержки разработчиков видеоигр - 31.07.2024, ПРАЙМ
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"Ростелеком" и Indie GO создадут фонд для поддержки разработчиков видеоигр
"Ростелеком" и Indie GO создадут фонд для поддержки разработчиков видеоигр - 31.07.2024, ПРАЙМ
"Ростелеком" и Indie GO создадут фонд для поддержки разработчиков видеоигр
"Ростелеком" и сообщество Indie GO создают совместный инвестиционный фонд для поддержки разработчиков видеоигр, рассказал основатель сообщества Владимир Вареник | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T18:06+0300
2024-07-31T18:06+0300
россия
ростелеком
видеоигры
фонд
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Ростелеком" и сообщество Indie GO создают совместный инвестиционный фонд для поддержки разработчиков видеоигр, рассказал основатель сообщества Владимир Вареник в своем выступлении на презентации возможностей первого в России инновационного кластера видеоигр и анимации. "Мы недавно достигли договоренностей с "Ростелекомом" о том, что мы создаем совместный инвестиционный фонд. Я думаю, что в августе мы сможем пригласить вас на презентацию данного фонда", - сказал Вареник. Позже он уточнил журналистам, что в создании фонда "Indie GO фонд" участвует подразделение "Ростелекома", которое занимается инвестициями в различные цифровые проекты. Фонд будет участвовать в инвестициях проекта "Фабрика видеоигр" - это акселерационная программа, сфокусированная на маркетинге и привлечении инвестиций для разработчиков видеоигр. "Москва поставила перед нами достаточно амбициозную задачу ... достичь показателей привлечения 350 миллионов рублей в качестве инвестиций. Мы планируем, что те акселераты - порядка 60 команд, из них финально должно быть порядка 20 видеоигр, которые будут выпущены. Своей задачей я вижу, кроме обучения, еще и привлечь 350 миллионов инвестиций на эти игры", - рассказал Вареник, отметив, что считает такие показатели вполне достижимыми. Эта программа направлена на развитие видеоигр в Москве. Она включает в себя образовательные лекции и вебинары, оффлайн- и онлайн-встречи, дистанционную работу с кураторами. После открытия инновационного кластера видеоигр и анимации все мероприятия "Фабрики видеоигр" будут происходить там. "План работы, который мы на текущий момент для себя поставили - это первый и второй поток у нас будут запущены этим летом. А, соответственно, третий уйдет на 2025 год. Поэтому наша задача за этот год запустить два потока и, соответственно, успешно провести финальные питчинги перед инвесторами. ... Работа с начинающими инди-разработчиками - основное, что может дать в ближайшее время быстрый рост индустрии. Результаты, которые мы ожидаем, я думаю, у нас получиться достичь их в 2025 году", - добавил он. Первый в России инновационный кластер видеоигр и анимации откроется в "Сколково" в 2025 году, его площадь составит около 40 тысяч квадратных метров. Оператором площадки выступает Агентство креативных индустрий (АКИ). К кластеру планируют присоединиться уже более 40 компаний, они получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре. Как отметили в АКИ, новая площадка позволит значительно увеличить количество отечественных видеоигровых и анимационных продуктов к 2030 году.
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россия, ростелеком, видеоигры, фонд
РОССИЯ, Ростелеком, видеоигры, фонд
18:06 31.07.2024
 
"Ростелеком" и Indie GO создадут фонд для поддержки разработчиков видеоигр

"Ростелеком" и Indie GO создают инвестфонд для поддержки разработчиков видеоигр

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends
%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Ростелеком" и сообщество Indie GO создают совместный инвестиционный фонд для поддержки разработчиков видеоигр, рассказал основатель сообщества Владимир Вареник в своем выступлении на презентации возможностей первого в России инновационного кластера видеоигр и анимации.
"Мы недавно достигли договоренностей с "Ростелекомом" о том, что мы создаем совместный инвестиционный фонд. Я думаю, что в августе мы сможем пригласить вас на презентацию данного фонда", - сказал Вареник.
Позже он уточнил журналистам, что в создании фонда "Indie GO фонд" участвует подразделение "Ростелекома", которое занимается инвестициями в различные цифровые проекты. Фонд будет участвовать в инвестициях проекта "Фабрика видеоигр" - это акселерационная программа, сфокусированная на маркетинге и привлечении инвестиций для разработчиков видеоигр.
"Москва поставила перед нами достаточно амбициозную задачу ... достичь показателей привлечения 350 миллионов рублей в качестве инвестиций. Мы планируем, что те акселераты - порядка 60 команд, из них финально должно быть порядка 20 видеоигр, которые будут выпущены. Своей задачей я вижу, кроме обучения, еще и привлечь 350 миллионов инвестиций на эти игры", - рассказал Вареник, отметив, что считает такие показатели вполне достижимыми.
Эта программа направлена на развитие видеоигр в Москве. Она включает в себя образовательные лекции и вебинары, оффлайн- и онлайн-встречи, дистанционную работу с кураторами. После открытия инновационного кластера видеоигр и анимации все мероприятия "Фабрики видеоигр" будут происходить там.
"План работы, который мы на текущий момент для себя поставили - это первый и второй поток у нас будут запущены этим летом. А, соответственно, третий уйдет на 2025 год. Поэтому наша задача за этот год запустить два потока и, соответственно, успешно провести финальные питчинги перед инвесторами. ... Работа с начинающими инди-разработчиками - основное, что может дать в ближайшее время быстрый рост индустрии. Результаты, которые мы ожидаем, я думаю, у нас получиться достичь их в 2025 году", - добавил он.
Первый в России инновационный кластер видеоигр и анимации откроется в "Сколково" в 2025 году, его площадь составит около 40 тысяч квадратных метров. Оператором площадки выступает Агентство креативных индустрий (АКИ). К кластеру планируют присоединиться уже более 40 компаний, они получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре. Как отметили в АКИ, новая площадка позволит значительно увеличить количество отечественных видеоигровых и анимационных продуктов к 2030 году.
Анатолий Аксаков
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РОССИЯРостелекомвидеоигрыфонд
 
 
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