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Апелляция утвердила взыскание с Euroclear средств в пользу "Ростсельмаша"

Апелляция утвердила взыскание с Euroclear средств в пользу "Ростсельмаша" - 31.07.2024, ПРАЙМ

Апелляция утвердила взыскание с Euroclear средств в пользу "Ростсельмаша"

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупного российского производителя сельхозтехники ООО "Комбайновый завод... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T17:26+0300

2024-07-31T17:26+0300

2024-07-31T17:26+0300

суд

ростсельмаш

euroclear

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупного российского производителя сельхозтехники ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) взыскала более 20,7 миллиона долларов (около 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу) с европейского депозитария Euroclear Bank. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу Euroclear на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В иске было заявлено требование о взыскании денежных средств, выплаченных в счет погашения принадлежащих истцу еврооблигаций Минфина РФ, а также средств, выплаченных в качестве дохода по этим бумагам и еврооблигациям "Газпрома", также принадлежащим истцу и хранящимся на замороженных из-за санкций счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear. "Ростсельмаш" требовал взыскать всю сумму солидарно с Euroclear Bank и НРД, но в требованиях к российскому ответчику суд первой инстанции отказал. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Ростсельмаш" - крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка компании насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.

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суд, ростсельмаш, euroclear