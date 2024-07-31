Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear средств в пользу "Ростсельмаша" - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240731/rostselmash-850573661.html
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear средств в пользу "Ростсельмаша"
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear средств в пользу "Ростсельмаша" - 31.07.2024, ПРАЙМ
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear средств в пользу "Ростсельмаша"
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупного российского производителя сельхозтехники ООО "Комбайновый завод... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T17:26+0300
2024-07-31T17:26+0300
суд
ростсельмаш
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупного российского производителя сельхозтехники ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) взыскала более 20,7 миллиона долларов (около 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу) с европейского депозитария Euroclear Bank. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу Euroclear на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. В иске было заявлено требование о взыскании денежных средств, выплаченных в счет погашения принадлежащих истцу еврооблигаций Минфина РФ, а также средств, выплаченных в качестве дохода по этим бумагам и еврооблигациям "Газпрома", также принадлежащим истцу и хранящимся на замороженных из-за санкций счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear. "Ростсельмаш" требовал взыскать всю сумму солидарно с Euroclear Bank и НРД, но в требованиях к российскому ответчику суд первой инстанции отказал. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Ростсельмаш" - крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка компании насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.
https://1prime.ru/20240731/sud-850560885.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, ростсельмаш, euroclear
суд, Ростсельмаш, Euroclear
17:26 31.07.2024
 
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear средств в пользу "Ростсельмаша"

Апелляция утвердила взыскание с Euroclear $20,7 млн в пользу "Ростсельмаша"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску крупного российского производителя сельхозтехники ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) взыскала более 20,7 миллиона долларов (около 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу) с европейского депозитария Euroclear Bank.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу Euroclear на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
В иске было заявлено требование о взыскании денежных средств, выплаченных в счет погашения принадлежащих истцу еврооблигаций Минфина РФ, а также средств, выплаченных в качестве дохода по этим бумагам и еврооблигациям "Газпрома", также принадлежащим истцу и хранящимся на замороженных из-за санкций счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear. "Ростсельмаш" требовал взыскать всю сумму солидарно с Euroclear Bank и НРД, но в требованиях к российскому ответчику суд первой инстанции отказал.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
"Ростсельмаш" - крупный производитель сельхозтехники. Продуктовая линейка компании насчитывает более 150 моделей и модификаций техники для АПК и дорожного строительства. В их числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное, зерноперерабатывающее и другое оборудование. Компания осуществляет регулярные поставки продукции в 20 стран.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
Суд в Москве оштафовал Google на пять миллионов рублей
10:28
 
судРостсельмашEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала