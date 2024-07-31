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Чистая прибыль "Русгидро" в первом полугодии сократилась на четыре процента - 31.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240731/rusgidro-850571604.html
Чистая прибыль "Русгидро" в первом полугодии сократилась на четыре процента
Чистая прибыль "Русгидро" в первом полугодии сократилась на четыре процента - 31.07.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русгидро" в первом полугодии сократилась на четыре процента
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за первое полугодие составила 32,74 миллиарда рублей, сократившись примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T16:34+0300
2024-07-31T16:36+0300
экономика
русгидро
чистая прибыль
отчетность
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за первое полугодие составила 32,74 миллиарда рублей, сократившись примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании. Выручка компании за отчетный период выросла на 6,4%, до 119,701 миллиарда рублей."Русгидро" также сообщила, что показатель EBITDA по РСБУ в первом полугодии вырос на 14% в годовом выражении, до 70,3 миллиарда рублей."По итогам 6 месяцев 2024 года показатель EBITDA ПАО "Русгидро" по российским стандартам бухгалтерской отчетности составил 70,3 млрд рублей (+14% г/г)", - говорится в сообщении.
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русгидро, чистая прибыль, отчетность
Экономика, Русгидро, чистая прибыль, отчетность
16:34 31.07.2024 (обновлено: 16:36 31.07.2024)
 
Чистая прибыль "Русгидро" в первом полугодии сократилась на четыре процента

Чистая прибыль "Русгидро" в I полугодии сократилась на 4%, до 32,7 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ за первое полугодие составила 32,74 миллиарда рублей, сократившись примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании.
Выручка компании за отчетный период выросла на 6,4%, до 119,701 миллиарда рублей.
"Русгидро" также сообщила, что показатель EBITDA по РСБУ в первом полугодии вырос на 14% в годовом выражении, до 70,3 миллиарда рублей.
"По итогам 6 месяцев 2024 года показатель EBITDA ПАО "Русгидро" по российским стандартам бухгалтерской отчетности составил 70,3 млрд рублей (+14% г/г)", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРусгидрочистая прибыльотчетность
 
 
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