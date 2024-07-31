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Российский рынок акций снизился на 0,07 процента

Российский рынок акций снизился на 0,07 процента - 31.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,07 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды опустился на 0,07%, следует из данных Московской биржи. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T19:03+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды опустился на 0,07%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,07%, до 2942,68 пункта, долларовый РТС вырос на 0,19%, до 1076,55 пункта. За июль индекс Мосбиржи упал на 6,71%, РТС – на 7,1%.

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торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс