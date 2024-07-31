https://1prime.ru/20240731/rynok-850579626.html

Эксперты ожидают роста российского рынка акций в августе

Эксперты ожидают роста российского рынка акций в августе - 31.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают роста российского рынка акций в августе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в августе повышения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T20:47+0300

2024-07-31T20:47+0300

2024-07-31T20:48+0300

энергетика

биржевые торги

российский рынок акций

индекс мосбиржи

индекс ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в августе повышения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится за месяц на 0,7%, до 2963 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за месяц вырастет на 2 доллара, до 82,42 доллара за баррель, а курс евро на форексе – сохранится выше 1,08 доллара, инфляция за месяц составит 0,19%, а цена золота поднимется в пределах 50 долларов за тройскую унцию – до 2464 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за август вырастет на 8 копеек, до 11,92 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 1,47 рубля, до 87,58 рубля, евро – на 42 копейки, до 93,93 рубля, ожидают финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и усилия Китая по стимулированию экономического роста позволят ценам на нефть вернуться в диапазон $80-85 за баррель и будут способствовать возобновлению роста котировок золота. Спрос на защиту от инфляции будет поддерживать также ожидаемое снижение учетной ставки в США", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Золото будет склонно к росту на фоне ожидания начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС и напряженности в геополитике на Ближнем Востоке, поэтому нельзя исключать очередного обновления исторических максимумов его стоимости на отметке в $2512,80 за тройскую унцию", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Но если ожидания начала цикла снижения ставки ФРС в сентябре 2024 года не подтвердятся (анонс по сентябрьскому заседанию дадут сегодня вечером после заседания Федрезерва), то оно продолжит торги в диапазоне 2300-2500 долларов за тройскую унцию, добавил он. Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций", в свою очередь, считает, что фактор геополитики может сыграть в обе стороны. "МТС Банк имеет широкие возможности для расширения клиентской базы за счет экосистемы МТС, с привлекательной оценкой по мультипликатору Р/В и высокой рентабельностью капитала. Ozon-банк также показывает опережающие темпы роста, что может способствовать ускоренному выходу Ozon на стабильную операционную прибыль. Московская биржа выигрывает от высоких процентных ставок, демонстрируя сильное повышение процентных доходов на фоне увеличившейся активности инвесторов и эмитентов", - рассказала Полина Щукина из "Цифра брокера". "На рынке акций лучше остальных могут смотреться компании с накопленной подушкой ликвидности, которая будет приносить им процентный доход – "Интер РАО", "Мать и дитя", НЛМК, "Северсталь", "Лукойл", - отметили аналитики ФГ "Финам". РУБЛЬ МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕ В течение августа решения проблем с платежами ждать сложно, поэтому есть риски новых попыток курса китайской валюты пойти к минимумам июня, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Однако к сентябрю ситуация с платежами начнет стабилизироваться, позволив юаню перейти к восстановлению своих позиций и закрепиться на уровне выше 12 рублей", - добавляет он. Российский валютный рынок остается стабильным: как и ранее, ни о какой девальвации рубля не может идти и речи, комментирует Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "Диапазон курса в 11,5-12 рублей за юань до конца лета наверняка сохранится", - полагает он. Инфляция в России останется на повышенном уровне: повышение ключевой ставки автоматически означает рост льготной ставки кредитования для сельхозпроизводителей, что будет поддерживать высокие цены на плодоовощную продукцию, отмечает Вайсберг из ИК "Регион", рассуждая о факторах курсообразования рубля. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Рынок акций, скорее всего, в начале месяца продолжит находиться под давлением продавцов, причем индекс Мосбиржи может обновить минимумы и откатиться вплоть до отметки 2650 пунктов, несмотря на неплохие фундаментальные метрики как рынка в целом, так и ключевых "фишек", - сказал Локтюхов из ПСБ. Он добавляет, что негативными триггерами выступают два ключевых фактора. Первым эксперт отмечает жесткую политика Банка России - регулятор поднял ключевую ставку до 18% и дал сигнал о возможности ее повышения до уровня 19-20% до конца года. Вторым - сочетание крепкого рубля и ухудшения обстановки на мировых рынках, выражающееся в том числе и в снижении цен на нефть Brent, которые пытаются уйти под отметку 80 долларов за баррель. "В текущих условиях предпочитаем занимать выжидательную позицию, но рассчитываем, что к концу августа ситуация нормализуется как на валютном, так и на фондовом рынках, позволив индексу Мосбиржи вернуться к повышению и завершить август с отметкой выше 3050 пунктов", - заключает Локтюхов. Михаил Зельцер считает, что в августе может быть полегче, чем в июле. По его мнению, рынок приспособится к новой ставке, навес бумаг с внешнего контура уменьшится, дивиденды начнут возвращаться на рынок и хотя бы частично будут реинвестированы в бумаги. Ориентиром восстановления индекса до осени он называет утерянную круглую планку 3000 пунктов. "В августе на рынки могут повлиять различные факторы, включая статистику по инфляции, сигналы со стороны Банка России, геополитические события и цены на нефть", - отмечает Полина Щукина. "Мы снизили прогноз по индексу Мосбиржи на конец года до 3230 пунктов с 3540 из-за сильного ужесточения ДКП. Если не будет серьезной девальвации, то экспортноориентированному индексу будет сложно конкурировать с облигациями и депозитами, особенно в условиях снижения цен на нефть и другие сырьевые товары", - рассказывают аналитики ФГ "Финам".

https://1prime.ru/20240731/kriptovalyuta-850578036.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс