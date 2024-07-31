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Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений

Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений - 31.07.2024, ПРАЙМ

Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений

Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, которое получил... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T15:29+0300

2024-07-31T15:29+0300

2024-07-31T15:29+0300

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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, которое получил корреспондент РИА Новости. "C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей", - говорится в сообщении. В службе поддержки подтвердили информацию о повышении стоимости услуги по обычным дебетовым картам, добавив, что это связано с изменением тарифов банка. Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.

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