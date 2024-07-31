https://1prime.ru/20240731/sberbank-850569780.html
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений - 31.07.2024, ПРАЙМ
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений
Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, которое получил... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T15:29+0300
2024-07-31T15:29+0300
2024-07-31T15:29+0300
экономика
банки
сбербанк
банковские комиссии
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, которое получил корреспондент РИА Новости. "C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей", - говорится в сообщении. В службе поддержки подтвердили информацию о повышении стоимости услуги по обычным дебетовым картам, добавив, что это связано с изменением тарифов банка. Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.
https://1prime.ru/20240712/kreditnaya-karta-850057698.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, сбербанк, банковские комиссии
Экономика, Банки, Сбербанк, банковские комиссии
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений до 99 рублей в месяц
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, которое получил корреспондент РИА Новости.
"C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей", - говорится в сообщении.
В службе поддержки подтвердили информацию о повышении стоимости услуги по обычным дебетовым картам, добавив, что это связано с изменением тарифов банка.
Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.
Сбербанк обложил комиссией покупки с кредитки в рассрочку на маркетплейсах