Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений - 31.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240731/sberbank-850569780.html
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений - 31.07.2024, ПРАЙМ
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений
Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, которое получил... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T15:29+0300
2024-07-31T15:29+0300
экономика
банки
сбербанк
банковские комиссии
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, которое получил корреспондент РИА Новости. "C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей", - говорится в сообщении. В службе поддержки подтвердили информацию о повышении стоимости услуги по обычным дебетовым картам, добавив, что это связано с изменением тарифов банка. Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.
https://1prime.ru/20240712/kreditnaya-karta-850057698.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, сбербанк, банковские комиссии
Экономика, Банки, Сбербанк, банковские комиссии
15:29 31.07.2024
 
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений

Сбербанк с 1 августа повысит стоимость услуги уведомлений до 99 рублей в месяц

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Сбербанк с 1 августа повышает стоимость услуги уведомлений по дебетовым картам до 99 рублей в месяц с текущих 70 рублей, говорится в сообщении, которое получил корреспондент РИА Новости.
"C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей", - говорится в сообщении.
В службе поддержки подтвердили информацию о повышении стоимости услуги по обычным дебетовым картам, добавив, что это связано с изменением тарифов банка.
Это станет вторым повышением тарифов за два года: последний раз тарифы выросли 1 августа 2022 года – на 10 рублей, до 70 рублей. Тогда в банке отмечали, что это было первое за 20 лет повышение стоимости услуги.
Карты Мир за рубежом
Сбербанк обложил комиссией покупки с кредитки в рассрочку на маркетплейсах
12 июля, 15:26
 
ЭкономикаБанкиСбербанкбанковские комиссии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала