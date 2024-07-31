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Минтранс РФ ожидает повышение аэронавигационных сборов
Минтранс РФ ожидает повышение аэронавигационных сборов - 31.07.2024, ПРАЙМ
Минтранс РФ ожидает повышение аэронавигационных сборов
Минтранс ожидает, что рост аэронавигационных сборов с целью пополнения фонда ремонта аэродромов в России произойдет уже этой осенью, рассказала РИА Новости... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:31+0300
2024-07-31T09:31+0300
2024-07-31T09:31+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Минтранс ожидает, что рост аэронавигационных сборов с целью пополнения фонда ремонта аэродромов в России произойдет уже этой осенью, рассказала РИА Новости пресс-секретарь главы ведомства. "Сейчас речь идет скорее об осени", - заявила пресс-секретарь в ответ на вопрос о повышении аэронавигационных сборов.Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт предложил продлить действующие механизмы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты для приведения в нормативное состояние региональных дорог в России.Министр отметил, что федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" направлен на приведение в норматив региональных дорог до 60% и дорог агломераций и опорной сети до 85%. Основным результатом реализации этого проекта министерство видит повышение качества региональной дорожной сети, а также развитие опорной сети дорог.
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минтранс рф, авиация
Минтранс РФ ожидает повышение аэронавигационных сборов
Минтранс РФ ждет осенью повышения аэронавигационных сборов для фонда капремонтов
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Минтранс ожидает, что рост аэронавигационных сборов с целью пополнения фонда ремонта аэродромов в России произойдет уже этой осенью, рассказала РИА Новости пресс-секретарь главы ведомства.
"Сейчас речь идет скорее об осени", - заявила пресс-секретарь в ответ на вопрос о повышении аэронавигационных сборов.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт предложил продлить действующие механизмы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты для приведения в нормативное состояние региональных дорог в России.
Министр отметил, что федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" направлен на приведение в норматив региональных дорог до 60% и дорог агломераций и опорной сети до 85%. Основным результатом реализации этого проекта министерство видит повышение качества региональной дорожной сети, а также развитие опорной сети дорог.