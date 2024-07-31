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ЦБ: россияне во втором квартале совершили 2,3 млрд переводов по СБП
ЦБ: россияне во втором квартале совершили 2,3 млрд переводов по СБП - 31.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ: россияне во втором квартале совершили 2,3 млрд переводов по СБП
Россияне во втором квартале 2024 года совершили 2,3 миллиарда переводов через СБП на 13,4 триллиона рублей, их число выросло на 27% к первому кварталу, а объем... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:27+0300
2024-07-31T12:27+0300
2024-07-31T13:01+0300
сбп
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россияне во втором квартале 2024 года совершили 2,3 миллиарда переводов через СБП на 13,4 триллиона рублей, их число выросло на 27% к первому кварталу, а объем - на 47%, сообщает ЦБ РФ."Во II квартале этого года граждане совершили почти 2,3 миллиарда переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на 13,4 триллиона рублей. По сравнению с I кварталом число переводов выросло на 27%, а их объем — на 47%", - говорится в сообщении Банка России.Такая динамика, как указывает регулятор, может быть связана в том числе с тем, что с 1 мая 2024 года у граждан появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Многие предпочитают делать это именно через СБП, отмечает ЦБ.
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сбп, россия, финансы
СБП, Банк России, РОССИЯ, Финансы
ЦБ: россияне во втором квартале совершили 2,3 млрд переводов по СБП
ЦБ: россияне совершили 2,3 млрд переводов по СБП на 13,4 трлн руб во II квартале
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россияне во втором квартале 2024 года совершили 2,3 миллиарда переводов через СБП на 13,4 триллиона рублей, их число выросло на 27% к первому кварталу, а объем - на 47%, сообщает ЦБ РФ.
"Во II квартале этого года граждане совершили почти 2,3 миллиарда переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на 13,4 триллиона рублей. По сравнению с I кварталом число переводов выросло на 27%, а их объем — на 47%", - говорится в сообщении Банка России.
Такая динамика, как указывает регулятор, может быть связана в том числе с тем, что с 1 мая 2024 года у граждан появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Многие предпочитают делать это именно через СБП, отмечает ЦБ.
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