https://1prime.ru/20240731/sbp-850564037.html

ЦБ: россияне во втором квартале совершили 2,3 млрд переводов по СБП

ЦБ: россияне во втором квартале совершили 2,3 млрд переводов по СБП - 31.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ: россияне во втором квартале совершили 2,3 млрд переводов по СБП

Россияне во втором квартале 2024 года совершили 2,3 миллиарда переводов через СБП на 13,4 триллиона рублей, их число выросло на 27% к первому кварталу, а объем... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:27+0300

2024-07-31T12:27+0300

2024-07-31T13:01+0300

сбп

банк россии

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84201/65/842016594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cce426519edbfc09620077e119a5f42c.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россияне во втором квартале 2024 года совершили 2,3 миллиарда переводов через СБП на 13,4 триллиона рублей, их число выросло на 27% к первому кварталу, а объем - на 47%, сообщает ЦБ РФ."Во II квартале этого года граждане совершили почти 2,3 миллиарда переводов через Систему быстрых платежей (СБП) на 13,4 триллиона рублей. По сравнению с I кварталом число переводов выросло на 27%, а их объем — на 47%", - говорится в сообщении Банка России.Такая динамика, как указывает регулятор, может быть связана в том числе с тем, что с 1 мая 2024 года у граждан появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Многие предпочитают делать это именно через СБП, отмечает ЦБ.

https://1prime.ru/20240710/sbp-849992092.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбп, россия, финансы