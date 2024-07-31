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Клиенты "Сберинвестиций" открыли более 150 тысяч счетов в 2024 году

Клиенты "Сберинвестиций" открыли более 150 тысяч счетов в 2024 году - 31.07.2024, ПРАЙМ

Клиенты "Сберинвестиций" открыли более 150 тысяч счетов в 2024 году

Клиенты "Сбербанк Инвестиций" с начала года открыли более 150 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3), что на 55% больше, чем за аналогичный период... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T09:02+0300

2024-07-31T09:02+0300

2024-07-31T09:02+0300

иис

сбербанк

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Клиенты "Сбербанк Инвестиций" с начала года открыли более 150 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3), что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе брокера. "Клиенты "Сберинвестиций" с начала 2024 года открыли более 150 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов - ИИС-3. Это на 55% больше, чем за такой же период прошлого года (в 2023 году было 99 тысяч)", - указано в пресс-релизе. Индивидуальный инвестиционный счет - это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого ПИФа. От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты. Ранее действовали только два типа ИИС, которые отличались налоговыми льготами: владельцы счетов могли получить налоговые вычеты на сумму взносов на счет в пределах 400 тысяч рублей в год либо освобождение от уплаты подоходного налога с полученного инвестиционного дохода без ограничения по сумме. Но и теми, и другими льготами можно воспользоваться при открытии счета на срок не менее трех лет. Третий тип ИИС (теперь единственно возможный для открытия) сочетает льготы первого и второго типа, но минимальный срок инвестирования для него составляет пять лет. При снятии средств ранее этого срока владелец лишается налоговых льгот. Но при этом предполагалось, что будут возможны особые установленные случаи, делающие из этого исключение. В сообщении также отмечают, что в середине июля объем активов клиентов на ИИС-3 достиг 3,2 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда приходится на облигации, 1,1 миллиарда - акции, 0,4 миллиарда - фонды, сказано в сообщении. "Растущий интерес к новому ИИС-3 со стороны частных инвесторов понятен. Он имеет востребованные преимущества - налоговый вычет на взнос и на доход. Это повысило эффективность инструмента, так как позволяет увеличить доходность", - поясняет старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. "Предыдущие версии ИИС существовали при другой конъюнктуре налогообложения, поэтому был так популярен ИИС первого типа, по которому для людей наиболее востребованным был вычет на взнос. С изменениями в налоговом законодательстве растет ценность вычета на доход по ИИС до 30 миллионов", - добавляет Вестеровский.

https://1prime.ru/20240724/kompensatsiya-850398614.html

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иис, сбербанк, инвестиции