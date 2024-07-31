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ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся жилой дом

ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся жилой дом - 31.07.2024, ПРАЙМ

ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся жилой дом

Вооруженные силы Украины в ночь на 31 июля обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил в... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T09:07+0300

2024-07-31T09:07+0300

2024-07-31T09:07+0300

происшествия

вячеслав гладков

шебекино

пожар

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в ночь на 31 июля обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона разместил в своем канале соответствующую видеозапись."Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия", - рассказал Гладков.

шебекино

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вячеслав гладков, шебекино, пожар