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ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся жилой дом - 31.07.2024, ПРАЙМ
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ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся жилой дом
ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся жилой дом - 31.07.2024, ПРАЙМ
ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся жилой дом
Вооруженные силы Украины в ночь на 31 июля обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил в... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T09:07+0300
2024-07-31T09:07+0300
происшествия
вячеслав гладков
шебекино
пожар
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в ночь на 31 июля обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона разместил в своем канале соответствующую видеозапись."Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия", - рассказал Гладков.
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вячеслав гладков, шебекино, пожар
Происшествия, Вячеслав Гладков, Шебекино, пожар
09:07 31.07.2024
 
ВСУ обстреляли Шебекино, загорелся жилой дом

Гладков: многоэтажный жилой дом в Шебекино загорелся после обстрелов ВСУ

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в ночь на 31 июля обстреляли Шебекино в Белгородской области, в результате загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил в ТГ-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона разместил в своем канале соответствующую видеозапись.
"Было несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия", - рассказал Гладков.
 
ПроисшествияВячеслав ГладковШебекинопожар
 
 
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