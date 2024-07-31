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Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно
Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно - 31.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно
Россия и Китай отвергают претензии США на расширение континентального шельфа на один миллион квадратных километров, пишет Bloomberg. | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T12:56+0300
2024-07-31T12:56+0300
2024-07-31T13:07+0300
россия
китай
континентальный шельф
арктика
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россия и Китай отвергают претензии США на расширение континентального шельфа на один миллион квадратных километров, пишет Bloomberg.США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, что вызывает сомнения в их действиях. Соответственно, делегаты России и Китая утверждают, что американские претензии не соответствуют международному праву.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМеждународный орган по морскому дну, куда входят представители различных стран, обсуждает демаркации границ континентальных шельфов, на основе которых устанавливаются экономические права. Из-за изменения климата Россия, Канада и Дания имеют конкурирующие претензии на арктические районы.Китай и Россия подчеркивают важность ресурсов морского дна как общего наследия человечества. У США вызывает беспокойство тот факт, что две страны сближаются по международным вопросам, включая Арктику, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, китай, континентальный шельф, арктика
РОССИЯ, КИТАЙ, континентальный шельф, АРКТИКА
Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно
Bloomberg: Россия и КНР оспорили претензии США на континентальный шельф
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ.
Россия и Китай отвергают претензии США на расширение континентального шельфа на один миллион квадратных километров, пишет Bloomberg
.
США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, что вызывает сомнения в их действиях. Соответственно, делегаты России и Китая утверждают, что американские претензии не соответствуют международному праву.
Международный орган по морскому дну, куда входят представители различных стран, обсуждает демаркации границ континентальных шельфов, на основе которых устанавливаются экономические права. Из-за изменения климата Россия, Канада и Дания имеют конкурирующие претензии на арктические районы.
Китай и Россия подчеркивают важность ресурсов морского дна как общего наследия человечества. У США вызывает беспокойство тот факт, что две страны сближаются по международным вопросам, включая Арктику, отмечается в публикации.
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике