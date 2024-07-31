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Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно - 31.07.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно
Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно - 31.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно
Россия и Китай отвергают претензии США на расширение континентального шельфа на один миллион квадратных километров, пишет Bloomberg. | 31.07.2024, ПРАЙМ
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2024-07-31T13:07+0300
россия
китай
континентальный шельф
арктика
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россия и Китай отвергают претензии США на расширение континентального шельфа на один миллион квадратных километров, пишет Bloomberg.США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, что вызывает сомнения в их действиях. Соответственно, делегаты России и Китая утверждают, что американские претензии не соответствуют международному праву.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМеждународный орган по морскому дну, куда входят представители различных стран, обсуждает демаркации границ континентальных шельфов, на основе которых устанавливаются экономические права. Из-за изменения климата Россия, Канада и Дания имеют конкурирующие претензии на арктические районы.Китай и Россия подчеркивают важность ресурсов морского дна как общего наследия человечества. У США вызывает беспокойство тот факт, что две страны сближаются по международным вопросам, включая Арктику, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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китай
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россия, китай, континентальный шельф, арктика
РОССИЯ, КИТАЙ, континентальный шельф, АРКТИКА
12:56 31.07.2024 (обновлено: 13:07 31.07.2024)
 
Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно

Bloomberg: Россия и КНР оспорили претензии США на континентальный шельф

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Арктическая экспедиция
 Арктическая экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россия и Китай отвергают претензии США на расширение континентального шельфа на один миллион квадратных километров, пишет Bloomberg.
США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, что вызывает сомнения в их действиях. Соответственно, делегаты России и Китая утверждают, что американские претензии не соответствуют международному праву.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Международный орган по морскому дну, куда входят представители различных стран, обсуждает демаркации границ континентальных шельфов, на основе которых устанавливаются экономические права. Из-за изменения климата Россия, Канада и Дания имеют конкурирующие претензии на арктические районы.
Китай и Россия подчеркивают важность ресурсов морского дна как общего наследия человечества. У США вызывает беспокойство тот факт, что две страны сближаются по международным вопросам, включая Арктику, отмечается в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике
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РОССИЯКИТАЙконтинентальный шельфАРКТИКА
 
 
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