https://1prime.ru/20240731/shelf-850565063.html

Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно

Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно - 31.07.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай пресекли попытку США предъявить права на морское дно

Россия и Китай отвергают претензии США на расширение континентального шельфа на один миллион квадратных километров, пишет Bloomberg. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T12:56+0300

2024-07-31T12:56+0300

2024-07-31T13:07+0300

россия

китай

континентальный шельф

арктика

https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b6f54f8fdc437f9c6f2e89d4a5d25c8a.jpg

МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россия и Китай отвергают претензии США на расширение континентального шельфа на один миллион квадратных километров, пишет Bloomberg.США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, что вызывает сомнения в их действиях. Соответственно, делегаты России и Китая утверждают, что американские претензии не соответствуют международному праву.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМеждународный орган по морскому дну, куда входят представители различных стран, обсуждает демаркации границ континентальных шельфов, на основе которых устанавливаются экономические права. Из-за изменения климата Россия, Канада и Дания имеют конкурирующие претензии на арктические районы.Китай и Россия подчеркивают важность ресурсов морского дна как общего наследия человечества. У США вызывает беспокойство тот факт, что две страны сближаются по международным вопросам, включая Арктику, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240724/arktika-850387956.html

китай

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, континентальный шельф, арктика