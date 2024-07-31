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Суд оштрафовал TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Суд оштрафовал TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора - 31.07.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T15:33+0300

2024-07-31T15:33+0300

2024-07-31T15:33+0300

суд

роскомнадзор

tiktok

штраф

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №373 Таганского района г. Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы, Tiktok Pte. LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 19.7.10-4 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Ранее в среду суд оштрафовал компанию Google на 5 миллионов рублей за аналогичное правонарушение.

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суд, роскомнадзор, tiktok, штраф