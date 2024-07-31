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Российский рынок акций показал символическое снижение
Российский рынок акций показал символическое снижение - 31.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал символическое снижение
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды опустился на 0,07% после попыток подрасти во второй половине дня, следует из данных Московской биржи. | 31.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды опустился на 0,07% после попыток подрасти во второй половине дня, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,07%, до 2942,68 пункта, долларовый РТС вырос на 0,19%, до 1076,55 пункта. За июль индекс Мосбиржи упал на 6,71%, РТС – на 7,1%. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.16 мск растет на 3,09%, до 80,48 доллара за баррель. "Вчерашний рост от локальных минимумов индекса Мосбиржи сегодня не получил своего развития даже с учетом растущей с утра цены на нефть. Brent к вечеру прибавляет, ... достигнув отметки 80 долларов за баррель на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Новый виток ближневосточного конфликта вполне может стать причиной слома падающего тренда в цене на нефть, который мы наблюдаем в течение всего текущего месяца", - отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-Траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ "Акции United Medical (ЮМГ – ред.) могут расти на фоне сообщения об увеличении на 19% г/г продаж услуг в частных медучреждениях. Однако главной причиной столь активной позитивной динамики могла стать инсайдерская информация или покупка большого объема акций крупным инвестором", - считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. К закрытию основных торгов акции ЮМГ подорожали на 13,24%. Также в лидерах роста – акции МКБ (+3,98%), "Ренессанс Страхования" (+3,37%), Ашинского машиностроительного завода (+2,86%), "Россетей" (+2,74%), расписки "Эталона" (+2,37%), а также акции "Сегежи" (+2,35%), расписки Ozon (+1,91%) и акции "Русгидро" (+1,72%). "Привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,93%) подешевели в преддверии публикации результатов по РСБУ за второй квартал. Консенсус предполагает сокращение чистой прибыли компании из-за укрепления рубля и падения цен на нефть в отчетном периоде на 1,21%. Снижение пары доллар/рубль на 7,52% за апрель-июнь означает удешевление валютных резервов "Сургутнефтегаза", - также замечает Чернов. Также в лидерах снижения – расписки Qiwi (-6,44%), HeadHunter (-2,64%), акции ВТБ (-1,53%), ММК (-1,52%), префы "Мечела" (-1,38%), а также акции "Татнефти" (-1,31%) и акции "Совкомфлота" (-1,19%). ПРОГНОЗЫ Чернов из Freedom Finance Global полагает, что в четверг индекс Мосбиржи начнет движение в коридоре 2900–3000 пунктов. "В России "Аэрофлот" опубликует финансовые результаты по РСБУ за второй квартал 2024 года. Совет директоров HeadHunter рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики. Краткосрочно российский рынок может консолидироваться вблизи 2950 пунктов по индексу Мосбиржи в ожидании новых драйверов, в фокусе внимания останутся движения курса рубля и котировок нефти. Прогноз по индексу Мосбиржи на 1 августа – 2900-3000 пунктов", - говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций показал символическое снижение
Российский рынок акций символически снизился на 0,07% на торгах среды
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды опустился на 0,07% после попыток подрасти во второй половине дня, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,07%, до 2942,68 пункта, долларовый РТС вырос на 0,19%, до 1076,55 пункта. За июль индекс Мосбиржи упал на 6,71%, РТС – на 7,1%.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.16 мск растет на 3,09%, до 80,48 доллара за баррель.
"Вчерашний рост от локальных минимумов индекса Мосбиржи сегодня не получил своего развития даже с учетом растущей с утра цены на нефть. Brent к вечеру прибавляет, ... достигнув отметки 80 долларов за баррель на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Новый виток ближневосточного конфликта вполне может стать причиной слома падающего тренда в цене на нефть, который мы наблюдаем в течение всего текущего месяца", - отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-Траст".
"Акции United Medical (ЮМГ – ред.) могут расти на фоне сообщения об увеличении на 19% г/г продаж услуг в частных медучреждениях. Однако главной причиной столь активной позитивной динамики могла стать инсайдерская информация или покупка большого объема акций крупным инвестором", - считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. К закрытию основных торгов акции ЮМГ подорожали на 13,24%.
Также в лидерах роста – акции МКБ (+3,98%), "Ренессанс Страхования" (+3,37%), Ашинского машиностроительного завода (+2,86%), "Россетей" (+2,74%), расписки "Эталона" (+2,37%), а также акции "Сегежи" (+2,35%), расписки Ozon (+1,91%) и акции "Русгидро" (+1,72%).
"Привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,93%) подешевели в преддверии публикации результатов по РСБУ за второй квартал. Консенсус предполагает сокращение чистой прибыли компании из-за укрепления рубля и падения цен на нефть в отчетном периоде на 1,21%. Снижение пары доллар/рубль на 7,52% за апрель-июнь означает удешевление валютных резервов "Сургутнефтегаза", - также замечает Чернов.
Также в лидерах снижения – расписки Qiwi (-6,44%), HeadHunter (-2,64%), акции ВТБ (-1,53%), ММК (-1,52%), префы "Мечела" (-1,38%), а также акции "Татнефти" (-1,31%) и акции "Совкомфлота" (-1,19%).
Чернов из Freedom Finance Global полагает, что в четверг индекс Мосбиржи начнет движение в коридоре 2900–3000 пунктов.
"В России "Аэрофлот" опубликует финансовые результаты по РСБУ за второй квартал 2024 года. Совет директоров HeadHunter рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики. Краткосрочно российский рынок может консолидироваться вблизи 2950 пунктов по индексу Мосбиржи в ожидании новых драйверов, в фокусе внимания останутся движения курса рубля и котировок нефти. Прогноз по индексу Мосбиржи на 1 августа – 2900-3000 пунктов", - говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
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