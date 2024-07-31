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Экспорт СПГ из США в Евросоюз в мае снизился на девять процентов

Экспорт СПГ из США в Евросоюз в мае снизился на девять процентов - 31.07.2024, ПРАЙМ

Экспорт СПГ из США в Евросоюз в мае снизился на девять процентов

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европейского союза (ЕС) в мае сократились на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 133,555... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T22:37+0300

2024-07-31T22:37+0300

2024-07-31T22:37+0300

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экспорт спг

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европейского союза (ЕС) в мае сократились на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 133,555 миллиарда кубических футов (2,8 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в мае США поставили в другие страны 367,713 миллиарда кубических футов (7,7 миллиона тонн) СПГ, что на 21% больше показателя апреля. На страны ЕС в мае пришлось около 36% всего экспорта сжиженного газа страны. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США приходится на Нидерланды, в мае он составил 37,694 миллиарда кубических футов (0,8 миллиона тонн), что на 20,6% меньше показателя предыдущего месяца. Затем следует Германия, куда США поставили за отчетный период 26,177 миллиарда кубических футов (0,5 миллиона тонн), что на 21,9% больше, чем в апреле. Экспорт во Францию, которая оказалась на третьей строчке, упал почти вдвое, до 19,797 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, 200 миллиардов - в декабре 2019 года. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд в более чем 400 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.

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