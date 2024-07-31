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Эксперт оценила привлекательность IT-ипотеки в России
Эксперт оценила привлекательность IT-ипотеки в России - 31.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценила привлекательность IT-ипотеки в России
Продление льготной IT-ипотеки до 2030 года с обновленными условиями не повлияет на структуру выдачи ипотечных продуктов, так как эта программа занимает... | 31.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-31T18:47+0300
2024-07-31T18:47+0300
2024-07-31T18:47+0300
экономика
россия
it-ипотека
спрос
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Продление льготной IT-ипотеки до 2030 года с обновленными условиями не повлияет на структуру выдачи ипотечных продуктов, так как эта программа занимает незначительную долю; она будет пользоваться спросом из-за привлекательной ставки на фоне рыночных уровней, сообщила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Ранее в среду правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, ее условия изменятся с августа: максимальная ставка будет 6% годовых (против 5% ранее), а максимальная сумма кредита - 9 миллионов рублей (ранее - до 18 миллионов рублей в регионах-миллионниках и до 9 миллионов рублей в других регионах), при этом программа больше не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. "IT-ипотека занимает незначительную долю в выдачах, поэтому после изменения ставки по ней структура ипотечных продуктов значительно не изменится", - сказала Носова. "Новая ставка в 6% в целом выглядит очень привлекательно на фоне рыночных уровней, поэтому спрос будет поддержан несмотря на то, что предельная сумма в 9 миллионов рублей несколько ограничивает возможности заемщиков", - добавила эксперт.
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россия, it-ипотека, спрос
Экономика, РОССИЯ, IT-ипотека, спрос
Эксперт оценила привлекательность IT-ипотеки в России
Эксперт Носова: на IT-ипотеку со ставкой 6% будет спрос на фоне рыночных уровней
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Продление льготной IT-ипотеки до 2030 года с обновленными условиями не повлияет на структуру выдачи ипотечных продуктов, так как эта программа занимает незначительную долю; она будет пользоваться спросом из-за привлекательной ставки на фоне рыночных уровней, сообщила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
Ранее в среду правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, ее условия изменятся с августа: максимальная ставка будет 6% годовых (против 5% ранее), а максимальная сумма кредита - 9 миллионов рублей (ранее - до 18 миллионов рублей в регионах-миллионниках и до 9 миллионов рублей в других регионах), при этом программа больше не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.
"IT-ипотека занимает незначительную долю в выдачах, поэтому после изменения ставки по ней структура ипотечных продуктов значительно не изменится", - сказала Носова.
"Новая ставка в 6% в целом выглядит очень привлекательно на фоне рыночных уровней, поэтому спрос будет поддержан несмотря на то, что предельная сумма в 9 миллионов рублей несколько ограничивает возможности заемщиков", - добавила эксперт.
Правительство увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку