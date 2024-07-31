https://1prime.ru/20240731/spros-850576295.html

Эксперт оценила привлекательность IT-ипотеки в России

Эксперт оценила привлекательность IT-ипотеки в России - 31.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценила привлекательность IT-ипотеки в России

Продление льготной IT-ипотеки до 2030 года с обновленными условиями не повлияет на структуру выдачи ипотечных продуктов, так как эта программа занимает... | 31.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-31T18:47+0300

2024-07-31T18:47+0300

2024-07-31T18:47+0300

экономика

россия

it-ипотека

спрос

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Продление льготной IT-ипотеки до 2030 года с обновленными условиями не повлияет на структуру выдачи ипотечных продуктов, так как эта программа занимает незначительную долю; она будет пользоваться спросом из-за привлекательной ставки на фоне рыночных уровней, сообщила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Ранее в среду правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, ее условия изменятся с августа: максимальная ставка будет 6% годовых (против 5% ранее), а максимальная сумма кредита - 9 миллионов рублей (ранее - до 18 миллионов рублей в регионах-миллионниках и до 9 миллионов рублей в других регионах), при этом программа больше не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. "IT-ипотека занимает незначительную долю в выдачах, поэтому после изменения ставки по ней структура ипотечных продуктов значительно не изменится", - сказала Носова. "Новая ставка в 6% в целом выглядит очень привлекательно на фоне рыночных уровней, поэтому спрос будет поддержан несмотря на то, что предельная сумма в 9 миллионов рублей несколько ограничивает возможности заемщиков", - добавила эксперт.

https://1prime.ru/20240731/ipoteka-850568343.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, it-ипотека, спрос